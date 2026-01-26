Apple plant überraschend starkes Mac-Jahr

Das iPhone wird in diesem Jahr wohl etwas in den Hintergrund mit nur drei neuen Modellen rücken und auch wenn zwei davon sehr spannend werden könnten, so muss man das bei Apple ausgleichen, denn das iPhone trägt weiterhin den Gewinn.

Bei den Macs wird sich dafür in diesem Jahr sehr viel tun, so Mark Gurman von Bloomberg in seinem Newsletter, und es geht schon bald los. Im ersten Halbjahr 2026 stehen ein neues MacBook Pro, ein neues MacBook Air, ein neuer Mac Studio und zwei Displays an. Außerdem vielleicht auch das neue Basismodell mit A-Chip.

Apple M6 soll schon bald starten

Darüber hinaus wird Apple den Mac Mini aktualisieren und das komplett neue Pro-Modell mit OLED-Display, welches für Ende 2026 oder Anfang 2027 im Raum steht, soll noch Ende des Jahres kommen. Und der M6-Chip kommt früher als man denkt.

Die Quelle sagt nicht, wann die ersten Macs mit einem Apple M6 kommen, aber sie gibt an, dass zwischen M3 und M4 eine Lücke von nur fünf Monaten war. Klingt so, als ob der M5 eine kurze Lebensdauer hat und schon bald wieder ersetzt wird. Es wäre also denkbar, dass es keinen M5 Pro/Max/Ultra gibt und direkt der M6 kommt.