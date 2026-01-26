Computer und Co.

Apple plant überraschend starkes Mac-Jahr

Autor-Bild
Von
|
Apple Mac Mini M1 Header

Das iPhone wird in diesem Jahr wohl etwas in den Hintergrund mit nur drei neuen Modellen rücken und auch wenn zwei davon sehr spannend werden könnten, so muss man das bei Apple ausgleichen, denn das iPhone trägt weiterhin den Gewinn.

Bei den Macs wird sich dafür in diesem Jahr sehr viel tun, so Mark Gurman von Bloomberg in seinem Newsletter, und es geht schon bald los. Im ersten Halbjahr 2026 stehen ein neues MacBook Pro, ein neues MacBook Air, ein neuer Mac Studio und zwei Displays an. Außerdem vielleicht auch das neue Basismodell mit A-Chip.

Apple M6 soll schon bald starten

Darüber hinaus wird Apple den Mac Mini aktualisieren und das komplett neue Pro-Modell mit OLED-Display, welches für Ende 2026 oder Anfang 2027 im Raum steht, soll noch Ende des Jahres kommen. Und der M6-Chip kommt früher als man denkt.

Die Quelle sagt nicht, wann die ersten Macs mit einem Apple M6 kommen, aber sie gibt an, dass zwischen M3 und M4 eine Lücke von nur fünf Monaten war. Klingt so, als ob der M5 eine kurze Lebensdauer hat und schon bald wieder ersetzt wird. Es wäre also denkbar, dass es keinen M5 Pro/Max/Ultra gibt und direkt der M6 kommt.

Apple wird im Februar das neue Siri zeigen

Apple konnte das Versprechen mit neuen Funktionen für Siri nicht alleine erfüllen und hat sich daher für Google (also Gemini)…

26. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Computer und Co. / Apple plant überraschend starkes Mac-Jahr
Weitere Neuigkeiten
Audi will „Produktion auf ein neues Level heben“
in Mobilität
Apple wird im Februar das neue Siri zeigen
in Firmware und OS
Ich habe das teuerste Elektroauto von Tesla getestet
in Mobilität
Apple Iphone 15 Pro Max Samsung Galaxy S24 Ultra Kamera
Apple überholt Samsung bei Smartphones
in Smartphones
Mein Tipp der Woche: The Beast in Me (Serie)
in Kommentar
Final Fantasy Vii Remake Tifa Headerbild
Final Fantasy VII Rebirth soll 2026 auch für Xbox und Nintendo Switch 2 erscheinen
in Gaming
backFlip 04/2026: Mazda bricht ein: Neuer Verbrenner soll die Marke auf Kurs bringen
in backFlip
Kaufland elektrifiziert Logistik weiter und setzt auf neuen Ladepark
in Handel
Opel Corsa Elektric Elektro Auto Kfz Pkw
Das waren gefragte Leasingautos 2025
in Mobilität
Aldi Su D Bargeldauszahlung 300dpi
Supermärkte schlagen Banken beim Bargeld
in Handel