Firmware und OS

Apple wird im Februar das neue Siri zeigen

Apple konnte das Versprechen mit neuen Funktionen für Siri nicht alleine erfüllen und hat sich daher für Google (also Gemini) als Partner entschieden. Das hat sich schon länger angedeutet, denn man arbeitet schon länger mit Google zusammen.

Und daher wird es auch nicht lange dauern, bis eine neue und bessere Version von Siri kommt. Laut Mark Gurman von Bloomberg wird uns Apple in der zweiten Hälfte des Februar eine bessere Version von Siri zeigen. Apple plant wohl eine größere Ankündigung, es ist allerdings unklar, ob das im Februar direkt ein Event wird.

Das, was Apple in etwa einem Monat geplant hat und dann im März oder April mit iOS 26.4 kommt, ist aber noch nicht Siri 2.0. Das ist quasi Siri 1.5 mit ein paar neuen Tricks, die neue und wirklich gute Version von Siri kommt erst mit iOS 27 im Herbst.

