PlayStation 6: Internes Dokument aufgetaucht

Sony befindet sich vermutlich in den finalen Zügen bei der Entwicklung der neuen PlayStation 6, die 2027 oder 2028 kommen dürfte. Die Hardware steht, aber zum aktuellen Zeitpunkt dürfte man weiterhin an der Software für die Konsole feilen.

Laut „Moore’s Law Is Dead“, der uns schon häufiger interne Details zur PlayStation lieferte, gibt es jetzt ein internes Dokument, welches Sony an Partner geschickt hat und bei dem man wohl ein bisschen den „Aufbau“ bei der PS6 in Zukunft plant.

In diesem Fragebogen geht es aber weniger um Hardware und Details, Sony will vielmehr wissen, wie man Dinge wie den Store oder PlayStation Plus optimieren kann. Man vergleicht sich auch nicht mit der Xbox, sondern mit Netflix oder Luna.

Eine Quelle hat MLID verraten, dass er den Eindruck hat, dass Sony mit der PS6 noch mehr Nutzer zum Abo bewegen möchte. Was logisch wäre, denn so ein Abo bindet Kunden an eine Plattform. Auf der anderen Seite, wenn eine andere Konsole auch ein Abo mit gleichen Spielen hat, erleichtert es auch den Wechsel zu dieser.

PS: Das Dokument mit den Fragen soll relativ lang sein, es geht auch kurz um die Hardware (die aber feststeht, Sony könnte nur noch kleine Details anpassen oder die Menge des RAMs reduzieren, um Kosten zu sparen), was laut MLID durchaus ein Indikator dafür ist, dass wir uns auf den Launch-Zeitraum der PS6 zubewegen.

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