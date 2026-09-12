game Charts in Deutschland: Star Wars überrascht mit einem Blitzstart

„Star Wars Zero Company“ steigt im August direkt auf Platz 1 der offiziellen game Charts ein.

Drei neue Spiele schaffen im August den Einstieg in die Top 20. Am stärksten startet „Star Wars Zero Company“ von Electronic Arts. Das rundenbasierte Taktik-Spiel erreicht nur wenige Tage nach seiner Veröffentlichung den ersten Platz.

Auch „NBA 2K27“ von 2K ist neu dabei und landet auf Rang 7. Die Basketball-Simulation umfasst Mannschaften und Stars aus NBA und WNBA.

Diese Spiele steigen neu in die game Charts ein

Die drei Neueinsteiger verteilen sich deutlich über die Top 20:

Platz 1: „Star Wars Zero Company“

Platz 7: „NBA 2K27“

Platz 20: „Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2“

Konamis neue „Metal Gear“-Sammlung bringt unter anderem „Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots“ und „Metal Gear Solid: Peace Walker“ auf aktuelle Konsolengenerationen. Damit reicht das Feld der Neueinsteiger von Taktik über Basketball bis zu klassischen Stealth-Spielen.

Ich finde vor allem den direkten Einstieg von „Star Wars Zero Company“ auf Platz 1 bemerkenswert. Die August-Charts zeigen zugleich, dass sowohl neue Markenableger als auch Neuauflagen älterer Spieleserien weiterhin ein großes Publikum erreichen können.

Top 20 der als Download und auf Datenträgern meistgekauften PC- und Konsolenspiele im August 2026 in Deutschland:

Die game Charts listen monatlich die meistverkauften PC- und Konsolenspiele in Deutschland. Berücksichtigt werden sowohl Verkäufe auf physischen Datenträgern als auch digitale Downloads. Die Erhebung erfolgt über Games Sales Data (GSD), eine Plattform der Organisation Video Games Europe (VGE). Die Daten werden von den Publishern zur Verfügung gestellt (macht nicht jeder!) und umfassen Verkäufe über den Einzelhandel sowie über große digitale Plattformen wie Nintendo eShop, PSN, Xbox Store oder Steam.

Allerdings gibt es Einschränkungen bei der Erhebung: Digitale Verkäufe von Nintendo-Titeln über den Nintendo eShop werden nicht erfasst. Diese Lücke kann sich auf die Platzierung einzelner Titel auswirken, insbesondere bei Nintendo-exklusiven Spielen, deren Verkaufszahlen dadurch unvollständig in die Statistik einfließen können.

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