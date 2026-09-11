Wolverine: Erste Testwertungen sorgen für Kritik

Das Ende der Disc ab 2028, das Ende der Partnerschaft mit Kojima, es sind nur zwei negative Meldungen rund um Sony und die PlayStation in letzter Zeit. Da ist es doch Zeit für einen verlässlichen Hit von Insomniac, einem der besten Studios?

Schwer zu sagen, denn die ersten Testwertungen sind gemischt. Es gibt positives Feedback, aber bei Metacritic hat es sich bei 78 Punkten eingependelt. So schlecht wie schon lange nicht mehr bei Insomniac oder einem großen PlayStation Studio.

Kombiniert man das mit der gescheiterten Live-Service-Strategie, dann wird so langsam doch die Kritik am Management lauter. Wenn man das mit der PS6-Ära nicht zügig ändert und wieder optimiert, wäre es bald Zeit für einen Wechsel.

Die Nachfrage nach der PlayStation 5 sinkt, was gegen Ende einer Generation üblich ist, aber sie geht nur langsam zurück. Was sicher an GTA 6 liegt. Ohne den Blockbuster und die vielen Fehlentscheidungen von Microsoft hätte die Lage für die PS5 zum aktuellen Zeitpunkt auch deutlich schlechter bei Sony sein können.

2027 kommen zwei Schwergewichte

Ich glaube nicht, dass wir hier schon von einer „Krise“ sprechen, aber es wird Zeit, dass ein großes PlayStation Studio mal wieder abliefert und eines der Spiele auf der Plattform veröffentlicht, was „alle“ haben wollen. Wolverine hätte es sein sollen, scheint es aber nicht zu werden. Also warten wir alle noch zwei Monate auf GTA 6.

(Was aber auch für die Xbox und später den PC erscheint)

Mal schauen, wie sich das neue God of War von Santa Monica und Intergalactic von Naughty Dog nächstes Jahr schlagen werden, spätestens dann wäre es mal wieder Zeit für ein „Prestige-Spiel“, welches eben vor allem exklusiv für die Konsole ist.

Aber, und das muss man an dieser Stelle auch klar sagen: Selbst ein Schnitt bei Metacritic ist nur ein Faktor. Jeder Test dieser Welt, egal von welchem Produkt, ist immer subjektiv. Und 78 ist ja nicht schlecht, es ist nur eben nicht das, was man so von den PlayStation Studios in dieser Preisklasse beim Blockbuster gewohnt ist.

Ich werde mir ab heute ein eigenes Bild von Wolverine machen, denn ich habe das Spiel noch nicht gespielt, es lädt allerdings gerade auf meiner PS5 Pro herunter.

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