Nintendo beendet Mario-Jubiläum ohne neues 3D Mario

Die Nintendo Direct ist vorbei und wir haben wie erwartet kein neues 3D Mario von Nintendo gesehen. Wundert mich nicht, immerhin steht das aktuell erst für Ende 2027 im Raum. Aber damit beendet Nintendo auch das 40. Jubiläum von Mario.

Diese Woche leitete man das 40. Jubiläum von Zelda ein, welches immerhin mit einem großen Remake von einem der beliebtesten Spiele der Reihe startet, aber man beendete auch das 40. Jubiläum von Mario und bedankte sich bei den Fans:

Vielen Dank, dass ihr uns das ganze Jahr über dabei geholfen habt, Marios 40-jähriges Jubiläum zu feiern – mit Spielesoftware, Ausstellungen im Nintendo-Museum, besonderen Spielen gegen 12 professionelle Baseballteams und dem Kinofilm „The Super Mario Galaxy Movie“. Wir bedanken uns für eure anhaltende Unterstützung.

Das Jubiläum war okay, aber ehrlich gesagt auch kein Highlight. Die alten Spiele (Galaxy 1 und Galaxy 2) waren eher ein „bare minimum“ und Mario Tennis Fever jetzt auch nicht das beste Spiel der Reihe. Das DLC für Super Mario Bros. Wonder wäre noch mein Highlight, aber auch das ist jetzt kein großer Mario-Blockbuster.

Nintendo hält 3D Mario sicher zurück

Ich wette, dass das 3D Mario für Ende 2026 vorgesehen war, wie beispielsweise auch Mario Kart World für die alte Switch. Aber Nintendo veröffentlicht neue Spiele nicht nur dann, wenn sie fertig sind, sondern geht sehr taktisch vor. Aktuell steigen die Preise für Hardware und GTA 6 wird diesen Winter alle Spiele klar dominieren.

Ein neues 3D Mario würde auch für Aufsehen sorgen, keine Frage, aber mit einem Release Ende 2027 wäre die Lage entspannter. Und man hätte ein paar Einheiten mehr von der Switch 2 verkauft. Jede Wette, dass das neue 3D Mario quasi fertig ist, Odyssey ist immerhin bald 10 Jahre alt, aber Nintendo damit lieber wartet.

Mit Blick auf das aktuelle Angebot an Spielen, und eben GTA 6 und das Remake von Zelda: Ocarina of Time, ist das für mich aber vollkommen fein. Ich wette, dass wir das nächste 3D Mario im Juni sehen werden, es eine eigene Direct in einem Jahr bekommt und es der große Blockbuster für das Weihnachtsgeschäft 2027 ist.

Dann wird das letzte Hauptspiel der Mario-Reihe übrigens ein Jahrzehnt alt sein, so einen langen Abstand gab es bisher noch nie. Ja, die Entwicklungszeit wird länger, aber wie gesagt, das war vermutlich eine taktische Entscheidung bei Nintendo.

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