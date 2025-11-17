Apple plant vorerst keinen neuen Mac Pro

Apple feierte vor ein paar Jahren einen großen Neustart mit einem ganz neuen Mac Pro, allerdings kurz vor der eigenen M-Chip-Ära. Zum Start von dieser wurde der Mac Pro komplett ignoriert, mit dem M2-Lineup gab es dann aber einen M2 Ultra.

Und seit dem? Dümpelt der Mac Pro so vor sich hin. Nicht mehr aktuell, viel zu groß und kein passendes Design für die M-Chip-Ära und viel zu teuer. Doch laut Mark Gurman sollte man hier nicht viel erwarten, Apple hat den Mac Pro auf Eis gelegt.

Es gab mal Pläne für einen neuen Mac Pro mit einem M4 Ultra, diese wurden aber eingestellt und „in absehbarer Zeit“ wird es keinen neuen Mac Pro geben. Vor ein paar Jahren führte man den Mac Studio ein und dieser hat den Mac Pro ersetzt.

Wundert mich nicht und habe ich mir schon gedacht, der Mac Studio ist gut genug für die meisten und die Entwicklung eines Mac Pro würde sich für Apple nicht mehr rechnen. Er war schon vorher Nische, aber der Mac Studio hat in quasi beerdigt.