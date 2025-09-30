Audio

Apple stellt die Powerbeats Fit von Beats vor

Apple bestätigte schon im Sommer einen neuen Kopfhörer von Beats und dieser wurde jetzt mit den Powerbeats Fit vorgestellt. Es handelt sich dabei um einen Nachfolger der Beats Fit Pro, aber das Modell bekommt das Powerbeats-Branding.

Die Wiedereinführung von Beats Fit Pro als Powerbeats Fit neben Powerbeats Pro 2 hat unser Sortiment unter einem Namen vereint, der für sportliche Leistung steht, und bietet Kunden eine klarere Auswahl zwischen zwei unterschiedlichen, auf Fitness ausgerichteten Formfaktoren.

Die neue Generation ist dünner und hat einen überarbeiteten Bügel, der für einen besseren Halt im Ohr sorgen soll. Außerdem ist auch das Case kleiner und es gibt ganz neue Farben (Spark Orange, Jet Black, Gravel Gray und Power Pink).

Unter der Haube steckt der Apple H1, ein zugegeben sehr alter Chip, selbst der Apple H2 hat ja bereits drei Jahre auf dem Buckel. Das Paring funktioniert mit Android und iOS, es gibt ANC, einen adaptiven Equalizer und eine IPX4-Zertifizierung.

Weitere Details gibt es auf der Webseite von Beats, dort kann man die Powerbeats Fit auch vorbestellen (man wird jedoch zu Apple weitergeleitet, Beats hat keinen eigenen Store mehr) und Marktstart ist am 2. Oktober, also noch diese Woche.

  1. Tobias 🏅
    sagt am

    Ich bin mal auf Tests gespannt. Der Vorgänger kam ja glaube ich ganz gut an und hätte Lust meine Nura gegen was neues zu tauschen.

