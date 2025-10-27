Apple soll neue Front für nächstes „Budget-iPhone“ geplant haben

Das iPhone 16e ist da, löst das iPhone SE ab und wird eine fest Zukunft im Lineup von Apple haben. In wenigen Monaten könnte uns demnach schon das iPhone 17e erwarten und das soll eine neue Front bekommen – mit einer Dynamic Island.

Beim iPhone 16e entschied sich Apple noch für die alte Notch, damit iPhone 17 und Co. weiterhin moderner wirken. Doch mit der 18er-Reihe für 2026 soll die Dynamic Island kleiner werden, 2027 soll sie sogar teilweise verschwinden. Demnach ist der Zeitpunkt gekommen, um auch das „Budget-iPhone“ moderner wirken zu lassen.

Quelle ist „Digital Chat Station“ aus China, die durchaus zuverlässig bei solchen Dingen ist und das auch schon im Sommer behauptet hat. Den Schritt zu 120 Hz geht das Display aber natürlich noch nicht, so die Quelle, es bleibt hier bei 60 Hz.