Apple stellt sich nächstes Jahr angeblich neu auf

Ich hätte gedacht, dass Tim Cook noch die Ära der AR-Brillen mitnimmt, die seine ganz große Leidenschaft seit Jahren sind, und dann gemütlich in den Ruhestand geht. Doch es deutet sich an, dass Apple langsam nach einem neuen Chef sucht.

Neuer Apple CEO schon 2026 möglich

Vor ein paar Wochen haben wir bereits erfahren, dass John Ternus als neuer Apple CEO positioniert wird und laut Financial Times wäre es denkbar, dass Tim Cook schon 2026 seinen Posten aufgibt. Ganz sicher sei die Entscheidung aber nicht.

Tim Cook war schon zu Zeiten von Steve Jobs die Nummer 2 im Unternehmen und übernahm die Rolle des CEO immer wieder, wenn die Nummer 1 gesundheitliche Probleme hatte. Im Sommer 2011 wurde Tim Cook dann der neue CEO von Apple.

In den Jahren nach Jobs entwickelte sich Apple nach und nach zum wertvollsten Unternehmen der Welt, aber Cook galt nie als großer „product guy“ mit eigenen Visionen, er machte vor allem die sehr gute Grundlage von Steve Jobs zu Geld.

Es wäre bei Apple aber mal wieder Zeit für einen Chef, der den Fokus in erster Linie auf neue und innovative Produkte und weniger auf Gewinnoptimierung legt. Wobei sich die Frage stellt, ob das bei einem Unternehmen an der Spitze so leicht möglich ist, denn jeder Apple-Chef muss in erster Linie die Aktionäre von sich überzeugen.

  1. Matze51 🌀
    sagt am

    Einstellungsvoraussetzung bei Apple: einfacher Name 😁

