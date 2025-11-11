Apple iPhone Air 2 kommt 2027: Das ist der Grund für die Verspätung

Apple wollte die zweite Generation des iPhone Air eigentlich im September 2026 auf den Markt bringen, aber die Verkaufszahlen sind so miserabel, dass man sich umentschieden hat. Wir haben heute erfahren, dass das neue Air später kommt.

Apple iPhone Air 2 mit weiterer Kamera

Jetzt hat The Information nachgelegt und einen zweiten Beitrag veröffentlicht, der den Grund für die Änderung nennt. Apple überarbeitet das iPhone Air 2, eigentlich war keine zweite Kamera vorgesehen, diese wird jetzt allerdings doch realisiert.

Wir haben schon von einer anderen Quelle gehört, dass das nächste iPhone Air eine zweite Kamera bekommt, vermutlich eine Ultraweitwinkelkamera, die dann auch Makroaufnahmen ermöglicht. Eine richtige Zoom-Kamera fehlt weiterhin.

Apple iPhone Air 2 kommt Anfang 2027

Das Apple iPhone Air 2 ist also nicht gestrichen, es kommt allerdings erst 2027 auf den Markt. Ziel sei, dass es mit dem iPhone 18 und iPhone 18e erscheint und wir im Herbst 2026 dann nur ein iPhone 18 Pro (Max) und iPhone Fold sehen werden.

Stellt sich nur die Frage, ob das ausreicht, denn die Kamera ist nur ein Kritikpunkt von vielen auf der Liste des iPhone Air. Das werden wir jedoch erst 2027 erfahren, denn nächstes Jahr wird das dünne und leichte iPhone keine große Rolle spielen.