Smartphones

Apple überholt Samsung bei Smartphones

Autor-Bild
Von
|
Apple Iphone 15 Pro Max Samsung Galaxy S24 Ultra Kamera

Apple fokussiert sich zwar seit Jahren auf die Gewinnmarge bei den iPhones, aber mittlerweile kann man diese, unter anderem durch Abos, auch nach dem Verkauf eines Gerätes steigern. Daher wächst das Angebot und damit auch der Marktanteil.

In den letzten Jahren änderte Samsung die Strategie und passte sich Apple an (mehr Gewinnmarge) und so kam es, dass sich die beiden annäherten. Doch 2025 ist Apple sogar an Samsung vorbeigezogen und die neue Nummer 1 der Welt:

Man sollte solche Zahlen jedoch mit Vorsicht genießen, da die Hersteller schon seit Jahren keine konkreten Verkaufszahlen mehr nennen und das eine Schätzung von Counterpoint ist. Xiaomi hält sich übrigens seit Jahren auf dem dritten Platz, auch wenn man einst die Nummer 1 werden wollte (das Ziel hat man aber aufgegeben).

Für Apple könnte es in diesem Jahr übrigens schwieriger werden, denn es gibt nur drei neue iPhones (iPhone 17e, iPhone 18 Pro und iPhone Fold) in diesem Jahr und eins davon ist absolute Nische (das Fold). Doch man bereitet sich auf 2027 vor, das 20. Jubiläum, und da dürfte es dann mehr neue iPhones als jemals zuvor geben.

Asus Zenzon 10 Header

Das Ende ist da: Asus trennt sich von Smartphones

Asus hat sich in den letzten Jahren, wie viele Marken der Anfangsära, nach und nach von Smartphones distanziert und immer…

19. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Apple überholt Samsung bei Smartphones
Weitere Neuigkeiten
Mein Tipp der Woche: The Beast in Me (Serie)
in Kommentar
Final Fantasy Vii Remake Tifa Headerbild
Final Fantasy VII Rebirth soll 2026 auch für Xbox und Nintendo Switch 2 erscheinen
in Gaming
backFlip 04/2026: Mazda bricht ein: Neuer Verbrenner soll die Marke auf Kurs bringen
in backFlip
Kaufland elektrifiziert Logistik weiter und setzt auf neuen Ladepark
in Handel
Opel Corsa Elektric Elektro Auto Kfz Pkw
Das waren gefragte Leasingautos 2025
in Mobilität
Aldi Su D Bargeldauszahlung 300dpi
Supermärkte schlagen Banken beim Bargeld
in Handel
Amazon Fire Tv Remote Pro Tasten
Prime Video und Netflix verlieren Marktanteile in Deutschland
in News
Netzausbau Greenfield Passau Patriching 594991444 510331406 Credits Abel Mobilfunk Highres
NG eCall startet in deutschen Mobilfunknetzen
in Provider
Neue Elektroauto-Förderung 2026: Überblick über günstige Modelle
in Mobilität
Congstar
congstar startet Aktionen für Prepaid-Tarife
in Tarife