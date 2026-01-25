Apple überholt Samsung bei Smartphones

Apple fokussiert sich zwar seit Jahren auf die Gewinnmarge bei den iPhones, aber mittlerweile kann man diese, unter anderem durch Abos, auch nach dem Verkauf eines Gerätes steigern. Daher wächst das Angebot und damit auch der Marktanteil.

In den letzten Jahren änderte Samsung die Strategie und passte sich Apple an (mehr Gewinnmarge) und so kam es, dass sich die beiden annäherten. Doch 2025 ist Apple sogar an Samsung vorbeigezogen und die neue Nummer 1 der Welt:

Man sollte solche Zahlen jedoch mit Vorsicht genießen, da die Hersteller schon seit Jahren keine konkreten Verkaufszahlen mehr nennen und das eine Schätzung von Counterpoint ist. Xiaomi hält sich übrigens seit Jahren auf dem dritten Platz, auch wenn man einst die Nummer 1 werden wollte (das Ziel hat man aber aufgegeben).

Für Apple könnte es in diesem Jahr übrigens schwieriger werden, denn es gibt nur drei neue iPhones (iPhone 17e, iPhone 18 Pro und iPhone Fold) in diesem Jahr und eins davon ist absolute Nische (das Fold). Doch man bereitet sich auf 2027 vor, das 20. Jubiläum, und da dürfte es dann mehr neue iPhones als jemals zuvor geben.