Apple und das „Ende“ des Ladekabels im Lieferumfang

Die neuen AirPods Pro 3 machen derzeit die Runde, denn Apple liefert diese nicht nur ohne Netzteil aus, es gibt auch kein Ladekabel im Lieferumfang. Doch das ist nicht neu und kommt nicht überraschend, das war schon letztes Jahr ein Thema.

Bei den AirPods 4 entschied sich Apple auch gegen das Kabel im Lieferumfang, das scheinen einige vergessen zu haben, da es nicht erwähnt wird. Die anderen neuen Produkte, wie die iPhones oder Watches, haben weiterhin ein Kabel in der Box.

Ehrlich gesagt ist genau das für mich die Überraschung, denn ich hätte gedacht, dass sich Apple nach den AirPods 4 nach und nach auch bei anderen Produkten von einem Kabel trennt, um Kosten zu sparen. Doch der Aufschrei bei einem iPhone wäre sicher noch deutlich größer, so wie damals, als das Netzteil entfernt wurde.

Mich wundert diese halbgare Lösung ehrlich gesagt, denn der Grund war ja, dass die Menschen sowieso ein Netzteil daheim haben, was ich richtig finde. Aber dann haben sie eben auch in den meisten Fällen ein passendes Kabel für dieses Netzteil.