Apple und das „Ende“ des Ladekabels im Lieferumfang

Apple Usb C Kabel

Die neuen AirPods Pro 3 machen derzeit die Runde, denn Apple liefert diese nicht nur ohne Netzteil aus, es gibt auch kein Ladekabel im Lieferumfang. Doch das ist nicht neu und kommt nicht überraschend, das war schon letztes Jahr ein Thema.

Bei den AirPods 4 entschied sich Apple auch gegen das Kabel im Lieferumfang, das scheinen einige vergessen zu haben, da es nicht erwähnt wird. Die anderen neuen Produkte, wie die iPhones oder Watches, haben weiterhin ein Kabel in der Box.

Ehrlich gesagt ist genau das für mich die Überraschung, denn ich hätte gedacht, dass sich Apple nach den AirPods 4 nach und nach auch bei anderen Produkten von einem Kabel trennt, um Kosten zu sparen. Doch der Aufschrei bei einem iPhone wäre sicher noch deutlich größer, so wie damals, als das Netzteil entfernt wurde.

Mich wundert diese halbgare Lösung ehrlich gesagt, denn der Grund war ja, dass die Menschen sowieso ein Netzteil daheim haben, was ich richtig finde. Aber dann haben sie eben auch in den meisten Fällen ein passendes Kabel für dieses Netzteil.

Das teuerste Apple iPhone aller Zeiten ist da

Apple hat diese Woche nicht nur das dünnste iPhone aller Zeiten vorgestellt, ab Freitag um 14 Uhr kann man auch…

10. September 2025 | Jetzt lesen →

1 Kommentar

   

  1. Couch Kartoffel ☀️
    sagt am

    Möchte den Händler sehen, bei dem der Kunde ein IPhone pro Max für 2500 Euro kaufen will und auf Nachfrage kein USBC Kabel freiwillig dazu gibt. Lieber lässt sich der Händler 2500 Euro Umsatz durch die Lappen gehen? Da lachen ja die Hühner.

    Antworten

