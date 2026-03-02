Wearables

Apple Watch bekommt viele (ganz) neue Bänder

Apple hat nicht nur das iPhone 17e vorgestellt und das iPad Air mit M4 gezeigt, es gibt auch die jährliche „Spring Collection“ bei der Apple Watch, beziehungsweise bei den Bändern. Und in diesem Jahr gibt es auch viele ganz neue Armbänder.

Fangen wir aber ganz vorne an, denn für das Sportband, Sport Loop und Co. gibt es neue Farben wie Guavepink, Graublau, Clementine oder Cantaloupe. Das Nikeband geht leer aus, wie auch leider alle Armbänder für die Apple Watch Ultra – fast.

An die Hermès-Kunden denkt man bei Apple und hat neue Farben für bestehende Bänder und mit Hermès Néo Tricot und Hermès Toile H Double Jeu sogar zwei ganz neue Optionen. Irre, dass die Ultra leer ausgeht und es hier ganz neue Bänder gibt.

Schaut bei Interesse direkt auf dieser Seite von Apple vorbei, ich werde jetzt nicht alle neuen Farben und Preise hier auflisten, die Übersicht dort ist besser. Schade, als Ultra-Nutzer habe ich mir etwas mehr erhofft, denn die Hermès-Optionen sind jetzt nicht schlecht, aber am Ende halt komplett übertrieben für ein bisschen Stoff.

