Apple Watch Ultra 3 kommt 2025, aber 2026 keine Ultra 4

Es sieht so aus, als ob das letztes Jahr keine einmalige Sache bei der Apple Watch Ultra war, als sich Apple dazu entschied, dass man die 2er noch ein weiteres Jahr verkauft und nur eine Farbe nachreicht. Die Ultra hat wohl einen neuen Rhythmus.

Laut Jeff Pu von GF Securities Hong Kong (Analyst mit Quellen bei Zulieferern von Apple) wird es in diesem Jahr eine Apple Watch Ultra 3 geben, das haben wir auch schon gehört, aber eine Apple Watch Ultra 4 steht nicht für 2026 auf dem Plan.

Bei der normalen Apple Watch bleibt es dabei, da kommt im Herbst eine Apple Watch Series 11 und nächstes Jahr steht die Apple Watch Series 12 an. Oder die Apple Watch 25 und Apple Watch 26, vielleicht gibt es hier neue Bezeichnungen.

Ich finde es jedoch interessant, dass Apple wohl nur alle zwei Jahre eine neue Ultra geplant hat, bei der normalen Apple Watch aber am jährlichen Rhythmus festhält. Da würde es mit Blick auf die Neuerungen auch nicht schaden, wenn es mal eine kleine Pause gibt. Die normale Uhr verkauft sich bei Apple aber sicher viel besser.

