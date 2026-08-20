Wearables

Apple Watch Series 12 feiert ein Comeback, das sich viele wünschen

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Die Apple Watch Series 12 wird wohl kein großer Sprung bei der Technik, es ist ein weiteres Jahr mit Feinschliff vorgesehen. Apple arbeitet an einem großen Upgrade für die Zukunft, aber das kommt erst 2027 oder vielleicht sogar erst 2028.

Dafür will man die Nachfrage in diesem Jahr mit einem Comeback ankurbeln, denn Keramik kommt angeblich zurück. Das hat nicht nur Mark Gurman von Bloomberg in seiner Meldung nebenbei erwähnt, wir haben jetzt noch eine Quelle dafür:

Apple stellte diese Version der Apple Watch nach der Series 5 von 2019 ein, es gab aber viele Fans dieser teureren Keramik-Version. Es klingt so, als wird Keramik eine dritte Option neben Aluminium und Titan sein, die dann vermutlich teurer ist.

Ich war nie ein Fan der Keramik-Version, da mir das glänzende Weiß nicht zusagte. Aber auch, weil in diesem Jahr die Titan-Version eingeführt wurde, zu der ist dann später wechselte. Damals übrigens, im Vergleich zu heute, aus mattem Titan.

Apple Watch Series 7 Edition Titan Armband

Wenn sich aber technisch nicht so viel tut, dann helfen neue Versionen und Farben, das weiß Apple, darin sind sie richtig gut. Wobei ich es grundsätzlich gut finde, wenn mal wieder mehr Auswahl bei der Apple Watch kommt, denn früher gab es Aluminium, Edelstahl, Titan und Keramik, heute gibt es nur noch zwei Finishes.

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  1. René Hesse ♾️
    sagt am

    Es gibt glaube ich nichts, was mich weniger interessiert, als eine Keramikversion der Apple Watch. Bin mit Alu komplett fein.

    Antworten

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