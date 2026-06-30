Apple Watch Series 13 soll ein gewaltiges Upgrade bekommen

Bei der Apple Watch Series 10 sprach Tim Cook damals von einem Redesign und Apple ist dafür bekannt, dass man das Design einer Uhr gerne drei Jahre nutzt. Die Series 11 sieht also wie die Series 10 aus und die Series 12 sicher ebenfalls.

Bei der Apple Watch Ultra 4 soll es in diesem Jahr ein großes Upgrade geben und die Apple Watch Series 13 wird laut „Instant Digital“ nächstes Jahr folgen. Laut Quelle gibt es dann eine „Generalüberholung“ und ein „sehr großes“ Upgrade.

Ich wäre bei der Apple Watch aber immer vorsichtig, denn da hält sich Apple seit der Series 4 mit großen Sprüngen zurück. Zeit wäre es mal wieder, aber eigentlich gar nicht so sehr bei der Optik, sondern vielmehr bei der Technik unter der Haube.

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