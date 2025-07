AppleCare One ist offiziell – startet zunächst in den USA

Mit AppleCare One hat Apple ein neues Schutzpaket vorgestellt, das mehrere Geräte in einem einzigen Abonnement abdeckt

Für 19,99 US-Dollar pro Monat können bis zu drei Apple-Produkte wie iPhone, iPad oder Apple Watch abgesichert werden. Jedes weitere Gerät kann für 5,99 US-Dollar pro Monat hinzugefügt werden. Das Angebot ist zunächst in den USA verfügbar und kann über iPhone, iPad, Mac oder im Apple Store gebucht werden.

AppleCare One baut auf dem bisherigen AppleCare+ auf und umfasst unter anderem unbegrenzte Reparaturen bei Unfallschäden, einen 24/7-Support durch Apple-Experten, zertifizierte Reparaturservices sowie Akkuschutz. Neu ist, dass der Diebstahl- und Verlustschutz nun auch für iPad und Apple Watch gilt. Nutzer können so bis zu 11 US-Dollar pro Monat sparen, wenn sie mehrere Geräte gemeinsam versichern.

Insgesamt lässt sich sagen, dass mit AppleCare One das klassische AppleCare langsam aber sicher in das Zeitalter der Abos überführt werden soll.

Erweiterte Flexibilität für bestehende Geräte

Mit AppleCare One können auch bereits im Besitz befindliche Geräte in das Abo aufgenommen werden, sofern sie nicht älter als vier Jahre sind und sich in einem „guten“ Zustand befinden. Dadurch verlängern sich die Schutzoptionen weit über das bisherige Zeitfenster von 60 Tagen hinaus, das bei AppleCare+ gilt.

Das Management des Abos ist laut Apple flexibel gestaltet. Wenn ein Nutzer ein im AppleCare One-Abo enthaltenes Gerät an Apple zurückgibt und ein neues kauft, wird das alte Gerät automatisch aus dem Vertrag entfernt und durch das neue ersetzt. Da es sich um ein monatliches Abonnement handelt, können Geräte jederzeit hinzugefügt oder entfernt werden.

Ob und wann das AppleCare One-Abonnement in Europa bzw. Deutschland startet, ist bisher noch nicht bekannt. Sobald es hierzu weitere Informationen gibt, werden wir das Thema selbstverständlich aufgreifen.

