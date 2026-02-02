Apples erstes Foldable soll mit vertrauten iPhone-Konzepten brechen

Apple plant laut Leaks ein faltbares iPhone mit veränderter Tastenanordnung, neuem Kameradesign und besonders großem Akku.

Apple arbeitet laut einem Design-Leak an seinem ersten faltbaren iPhone, das sich in mehreren Punkten von bisherigen Modellen unterscheiden soll. Die Informationen stammen von dem Weibo-Nutzer „Instant Digital“, der mehrere konkrete Details zur äußeren Gestaltung und zum internen Aufbau nennt. Demnach setzt Apple bei dem Gerät auf ein deutlich verändertes Bedienkonzept.

Laut den Angaben befinden sich die Lautstärketasten erstmals an der oberen Gehäuseseite, rechtsbündig angeordnet und damit ähnlich wie beim iPad mini. Der Einschaltknopf mit Touch ID sowie die Kamerasteuerung sollen weiterhin an der rechten Seite liegen. Die linke Seite des Geräts bleibt demnach vollständig ohne Tasten.

Design, Kamera und interne Konstruktion

Auf der Vorderseite soll Apple auf eine einzelne Punch-Hole-Kamera setzen, was zu einer kleineren Dynamic Island führt. Auf der Rückseite ist laut Leak ein schwarzes Kameraplateau im Stil des iPhone Air vorgesehen, das zwei horizontal angeordnete Kameras, Mikrofon und Blitz aufnimmt und sich farblich bewusst vom Gehäuse absetzt.

Zentrale Designmerkmale laut Leak

Lautstärketasten an der Oberseite

Schwarzes Kameraplateau mit zwei Kameras

Kleinere Dynamic Island durch Punch-Hole

Weiß als „bestätigte“ Gehäusefarbe

Der interne Aufbau soll laut den Informationen besonders platzsparend ausfallen. Die Hauptplatine befindet sich auf der rechten Seite, wodurch Kabelwege über das Display vermieden werden. Der gestapelte Aufbau soll nahezu vollständig Display und Batterie vorbehalten sein, wobei laut Leak der „größte“ Akku zum Einsatz kommt, den Apple bislang in einem iPhone verbaut hat.

Weitere Gerüchte sprechen von einem 7,8 Zoll großen „faltenfreien“ Innendisplay, einem 5,5 Zoll großen Außendisplay, dem A20 Chip sowie dem C2 Modem. Der Marktstart wird gemeinsam mit dem iPhone 18 Pro erwartet.

Ich halte die Details für plausibel, da sie ein konsistentes Bild einer neuen Gerätekategorie innerhalb der iPhone-Reihe zeichnen. Zumal lag die Quelle in der Vergangenheit sehr oft richtig und Informationen weiterer Quellen passen ebenso ins Bild.