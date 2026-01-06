Smartphones

Auch im Apple iPhone Fold? Samsung zeigt Display-Zukunft

Autor-Bild
Von
|

Ein Foldable hat viele Vorteile im Alltag, allerdings gibt es auch noch viele Nachteile, und das nicht nur bei den Preisen, sondern auch bei der Technik. Eine Sache, die Nutzer negativ einstufen, ist die Falte in der Mitte des Displays auf der Innenseite.

Die Einkerbung wurde zwar in den letzten Jahren etwas dezenter, so richtig viel hat sich hier aber nicht getan. Das könnte sich 2026 ändern und Samsung hat auf der CES in Las Vegas schon eine erste Preview dieser Display-Zukunft ausgestellt:

Es steht im Raum, dass wir diese Technik im Samsung Galaxy Z Fold 8 im Herbst sehen werden und angeblich wird das auch Apple beim ersten iPhone Fold nutzen.

Details stehen bisher noch aus, aber die Technik, welche die Falte verhindert, wird wohl nicht von Samsung selbst entwickelt, nur das passende OLED-Panel kommt von Samsung Display. Mich stört die Falte im Alltag übrigens gar nicht so sehr (man gewöhnt sich schnell daran), aber sie darf natürlich auch gerne verschwinden.

Amazon zeigt ganz neue Oberfläche für Fire TVs

Amazon hat im Rahmen der CES 2026 die Smart TV Ember Artline vorgestellt und erweitert nicht nur das Portfolio an…

6. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Auch im Apple iPhone Fold? Samsung zeigt Display-Zukunft
Weitere Neuigkeiten
Amazon zeigt ganz neue Oberfläche für Fire TVs
in Firmware und OS
Mercedes und die unsichere Zukunft der A-Klasse
in Mobilität
Samsung zeigt neue OLED TVs für 2026 – mit einer Überraschung
in News
LEGO überrascht mit komplett neuem LEGO-Stein
in News
Skoda Elroq Produktion
Skoda Elroq bekommt bald ein großes Upgrade
in Mobilität
Afeela 1 Front
Das erste Elektroauto von Sony kommt 2026
in Mobilität
Samsung Galaxy S25 Ultra Back
Samsung Galaxy S27 Ultra: Kommt 2027 das große Kamera-Upgrade?
in Smartphones
Telekom 5g
Telekom Prepaid: Mehr Datenvolumen im Jahrestarif
in Tarife
Honor präsentiert das Apple iPhone 17 Pro
in Smartphones
Amazon stellt neuen Smart TV Ember Artline vor
in News