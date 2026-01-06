Auch im Apple iPhone Fold? Samsung zeigt Display-Zukunft

Ein Foldable hat viele Vorteile im Alltag, allerdings gibt es auch noch viele Nachteile, und das nicht nur bei den Preisen, sondern auch bei der Technik. Eine Sache, die Nutzer negativ einstufen, ist die Falte in der Mitte des Displays auf der Innenseite.

Die Einkerbung wurde zwar in den letzten Jahren etwas dezenter, so richtig viel hat sich hier aber nicht getan. Das könnte sich 2026 ändern und Samsung hat auf der CES in Las Vegas schon eine erste Preview dieser Display-Zukunft ausgestellt:

Samsung Galaxy Z Fold 8 Display at CES👀 pic.twitter.com/rSzfoQSkdt — Max Jambor (@MaxJmb) January 6, 2026

Es steht im Raum, dass wir diese Technik im Samsung Galaxy Z Fold 8 im Herbst sehen werden und angeblich wird das auch Apple beim ersten iPhone Fold nutzen.

Details stehen bisher noch aus, aber die Technik, welche die Falte verhindert, wird wohl nicht von Samsung selbst entwickelt, nur das passende OLED-Panel kommt von Samsung Display. Mich stört die Falte im Alltag übrigens gar nicht so sehr (man gewöhnt sich schnell daran), aber sie darf natürlich auch gerne verschwinden.