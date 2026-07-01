Aral pulse überrascht mit neuer Preisrunde beim Laden

Aral pulse senkt zum 1. Juli 2026 die Preise im Klassik-Tarif für das Laden an deutschen Ladesäulen.

Im Klassik-Tarif sinken die Preise für AC, DC und Schnellladen. AC bis 22 kW fällt von 0,54 auf 0,47 Euro pro kWh, DC bis 50 kW von 0,59 auf 0,52 Euro, Schnellladen über 50 kW von 0,69 auf 0,62 Euro pro kWh.

Die Anpassung gilt automatisch für alle Nutzer im App-System. Die Preise für das Abo (Extra-Tarif: 0,54 €/kWh), den ADAC-Tarif (0,55 €/kWh) sowie das Ad-hoc-Laden (bis zu 0,79 €/kWh) bleiben unverändert.

Neue Preisstruktur im Aral-pulse Klassik-Tarif

Die Umstellung erfolgt ohne Nutzeraktion. Die App zeigt vor jedem Ladevorgang den aktuellen Preis an, der mit Start verbindlich wird.

Preise im Überblick

AC-Laden bis 22 kW: 0,47 Euro pro kWh

DC-Laden bis 50 kW: 0,52 Euro pro kWh

DC-Schnellladen über 50 kW: 0,62 Euro pro kWh

Automatische Anpassung ohne manuelle Umstellung

Aral pulse bietet zusätzlich den Extra-Tarif mit 2,99 Euro Grundgebühr, der niedrigere kWh-Preise enthält. Ohne Registrierung gelten deutlich höhere Spontanladetarife. Je nach Standort können zudem Standzeitgebühren nach Freiminuten anfallen.

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