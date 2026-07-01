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Aral pulse überrascht mit neuer Preisrunde beim Laden

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Aral Pulse

Aral pulse senkt zum 1. Juli 2026 die Preise im Klassik-Tarif für das Laden an deutschen Ladesäulen.

Im Klassik-Tarif sinken die Preise für AC, DC und Schnellladen. AC bis 22 kW fällt von 0,54 auf 0,47 Euro pro kWh, DC bis 50 kW von 0,59 auf 0,52 Euro, Schnellladen über 50 kW von 0,69 auf 0,62 Euro pro kWh.

Die Anpassung gilt automatisch für alle Nutzer im App-System. Die Preise für das Abo (Extra-Tarif: 0,54 €/kWh), den ADAC-Tarif (0,55 €/kWh) sowie das Ad-hoc-Laden (bis zu 0,79 €/kWh) bleiben unverändert.

Neue Preisstruktur im Aral-pulse Klassik-Tarif

Die Umstellung erfolgt ohne Nutzeraktion. Die App zeigt vor jedem Ladevorgang den aktuellen Preis an, der mit Start verbindlich wird.

Preise im Überblick

  • AC-Laden bis 22 kW: 0,47 Euro pro kWh
  • DC-Laden bis 50 kW: 0,52 Euro pro kWh
  • DC-Schnellladen über 50 kW: 0,62 Euro pro kWh
  • Automatische Anpassung ohne manuelle Umstellung

Aral pulse bietet zusätzlich den Extra-Tarif mit 2,99 Euro Grundgebühr, der niedrigere kWh-Preise enthält. Ohne Registrierung gelten deutlich höhere Spontanladetarife. Je nach Standort können zudem Standzeitgebühren nach Freiminuten anfallen.

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1. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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  1. froginspace ☀️
    sagt am

    Klingt für mich nicht so schlecht :-)

    Ich bekomme in den nächsten Wochen endlich das bestellte E-Fahrzeug. Wallbox habe ich keine, muss also öffentlich laden. In meinem Heimatort habe ich vorgesorgt und eine Karte der Stadtwerke mit 37 Cent/kWh AC-Laden. Für unterwegs suche ich habe noch.

    Habt ihr mir einen Tipp, mit welchen Anbietern / Tarifen man im Schnitt gut durchkommt? Taugt Aral Pulse (bzw. die ADAC-Version) oder habt ihr andere Empfehlungen?

    Antworten

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