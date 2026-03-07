Events

ARD öffnet die Newsrooms: So entstehen Nachrichten wirklich

Autor-Bild
Von
Google News
|
Ard

Die ARD veranstaltet am 19. März 2026 einen bundesweiten Nachrichtentag und öffnet ihre Redaktionen für das Publikum.

Interessierte erhalten Einblicke in die Entstehung von Nachrichten in Hörfunk, Fernsehen und Online. Details zu Programmpunkten und Anmeldemöglichkeiten stellt die ARD auf ard.de/medienkompetenz bereit.

ARD Nachrichtentag 2026: Einblicke in Redaktionen und Arbeitsabläufe

Die neun Landesrundfunkanstalten beteiligen sich mit unterschiedlichen Formaten. Dazu zählen Studiotalks, Workshops, Social Media Formate und Führungen durch Newscenter. Auch Schulklassen, Lehrkräfte sowie bestimmte Berufsgruppen wie Polizei und Feuerwehr werden gezielt angesprochen.

Auswahl der Angebote:

  • Studiotalks und Live Gespräche mit Korrespondenten
  • Führungen durch Newscenter und Redaktionen
  • Workshops zu Fakenews und Medienkompetenz
  • Mitmachformate für Jugendliche und Schulklassen

Laut ARD-Vorsitzendem Florian Hager soll der Tag redaktionelle Abläufe transparent machen und den Austausch mit dem Publikum fördern. Ziel sei es, Recherche, Faktenprüfung und Themenauswahl nachvollziehbar darzustellen.

Ich halte solche Formate durchaus für sinnvoll, weil sie journalistische Prozesse verständlicher machen und die Diskussion über Medienarbeit auf eine sachliche Grundlage stellen können.

Telekom-Kracher für 14,99 Euro: 100 GB zum Sparpreis – letzte Chance!

Die Marke klarmobil bringt ihre 100 GB Allnet-Flat im Telekom-Netz für 14,99 Euro monatlich zurück. Das Angebot umfasst eine Allnet-…

2. März 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert. Bitte beachte unsere Netiquette.

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Events / ARD öffnet die Newsrooms: So entstehen Nachrichten wirklich
Weitere Neuigkeiten
KLYQA startet smarten Trinkbrunnen mit App
in Smart Home
1822direkt
100 Euro extra: 1822direkt verlängert die Girokontoprämie
in Fintech
Steam Machine macht Probleme: Valve verwirrt mit Aussage
in Gaming
Konzeptvideo: Zelda im BotW-Stil mit der Optik von Wind Waker
in Gaming
Mercedes plant elektrische A-Klasse „in drei Jahren“
in Mobilität
Peugeot nennt Preis für neuen E-408
in Mobilität
Warnung Stopp Achtung Gefahr
Safety Gate Report: Warnmeldungen steigen auf Rekordhoch
in Handel
Elli: Volkswagen Charging erreicht eine Million öffentliche Ladepunkte in Europa
in Mobilität
Solar
Deutschlands Strommix: Solarstrom legt stark zu, Windkraft verliert Anteile
in Gesellschaft
Vivid überschreitet 100.000 KMU-Kunden und erweitert Treasury-Angebot
in Fintech