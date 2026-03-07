ARD öffnet die Newsrooms: So entstehen Nachrichten wirklich

Die ARD veranstaltet am 19. März 2026 einen bundesweiten Nachrichtentag und öffnet ihre Redaktionen für das Publikum.

Interessierte erhalten Einblicke in die Entstehung von Nachrichten in Hörfunk, Fernsehen und Online. Details zu Programmpunkten und Anmeldemöglichkeiten stellt die ARD auf ard.de/medienkompetenz bereit.

ARD Nachrichtentag 2026: Einblicke in Redaktionen und Arbeitsabläufe

Die neun Landesrundfunkanstalten beteiligen sich mit unterschiedlichen Formaten. Dazu zählen Studiotalks, Workshops, Social Media Formate und Führungen durch Newscenter. Auch Schulklassen, Lehrkräfte sowie bestimmte Berufsgruppen wie Polizei und Feuerwehr werden gezielt angesprochen.

Auswahl der Angebote:

Studiotalks und Live Gespräche mit Korrespondenten

Führungen durch Newscenter und Redaktionen

Workshops zu Fakenews und Medienkompetenz

Mitmachformate für Jugendliche und Schulklassen

Laut ARD-Vorsitzendem Florian Hager soll der Tag redaktionelle Abläufe transparent machen und den Austausch mit dem Publikum fördern. Ziel sei es, Recherche, Faktenprüfung und Themenauswahl nachvollziehbar darzustellen.

Ich halte solche Formate durchaus für sinnvoll, weil sie journalistische Prozesse verständlicher machen und die Diskussion über Medienarbeit auf eine sachliche Grundlage stellen können.