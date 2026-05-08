PlayStation 6: Sony spricht über „die Plattform der nächsten Generation“

Sony plant eine neue PlayStation, das ist ein offenes Geheimnis, bisher ist die PS6 aber noch nicht final bestätigt worden. Lange dürfte es aber nicht mehr dauern, denn Sony erhöht die „Investitionen in die Plattform der nächsten Generation“.

Daher bleibt „das operative Ergebnis im Geschäftsjahr 2026 im Jahresvergleich im Wesentlichen unverändert“, so Sony weiter. Sony hat bisher noch nicht verraten, wann die nächste PlayStation kommt, man bestätigte nur die AMD-Partnerschaft.

Aktuell steht im Raum, dass die PlayStation 6 gegen Ende 2027 kommt, das ist jedenfalls der Plan gewesen, man könnte die neue Konsole auch verschieben. Da die PS5-Nachfrage aber langsam zurückgeht, würde ich spätestens 2028 mit der PS6 rechnen. GTA 6 wird einen Einfluss haben, aber so groß wird er auch nicht.