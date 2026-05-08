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Comeback: Porsche schlägt Xiaomi bei Elektroautos

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Kurz vor dem Marktstart des Porsche Taycan warb das Unternehmen damals mit einem Rekord auf der Nordschleife, es war das schnellste Serien-Elektroauto auf dem Nürburgring. Das triggerte Elon Musk und danach gab es ein Battle zwischen Porsche und Tesla. Letztes Jahr schnappte sich jedoch Xiaomi diesen Rekord.

Dies konnte Porsche, wie bei Tesla auch schon, nicht auf sich sitzen lassen, und so hat man für den Taycan Turbo GT mit Weissach-Paket ein neues Manthey Kit entwickelt, welches Porsche-Kunden bereits von anderen GT-Modellen kennen. Ab Juni wird es verkauft und damit hat man sich den Rekord jetzt zurückgeholt.

Damit ist der Porsche Taycan also wieder das schnellste Serienfahrzeug auf der Rennstrecke, auch wenn diese Modelle für Rekordfahrten nicht viel mit der Serie zu tun haben, wenn man sich zwei Kits dazubuchen muss. Mit 06:55,533 Minuten ist es übrigens auch das erste Elektroauto, was vor Ort bei unter 7 Minuten liegt.

Der absolute Rekord liegt bei 5:19,55 Minuten, er wurde 2018 mit einem Porsche 919 Hybrid Evo aufgestellt, also keinem Serienfahrzeug. Diesen Rekord hält aktuell der Mercedes-AMG One mit 6:29,090 Minuten, der Verbrenner ist also noch ein gutes Stück vor den Elektroautos – diese kommen allerdings immer näher heran.

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7. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Dom 🌀
    sagt am

    Fands auch spannend, wie viel Akku man auf so einer Runde verliert. Scheinbar wären 2 Runden möglich.

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