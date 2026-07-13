Black Flag: Das neue Assassin’s Creed startet sehr gut

Das neue Assassin’s Creed ist sehr gut gestartet, es hat nicht nur 100.000 Spieler bei Steam geknackt, was für diese Reihe sehr gut und ein neuer Bestwert ist, es hat sich auch über 2 Millionen Mal direkt zum Marktstart verkauft, so Ubisoft.

Black Flag ist das erste vollwertige Remake der Reihe und Ubisoft kann so einen Hit auch mal wieder vertragen. Auch wenn ich befürchte, dass das Learning noch mehr Assassin’s Creed sein wird und wir in Zukunft weitere Remakes sehen werden.

Ich spiele es seit einigen Tagen und bekam es etwa eine Woche vor Marktstart, lasse mir aber noch mehr Zeit, denn es macht wirklich Spaß und es zeichnet sich ab, dass das für mich, der das Original nie spielte, der beste Teil der Reihe wird.

Gute Bewertungen, gute Verkäufe, gutes Feedback und ein, wie ich finde, mit 60 Euro auch fairer Preis für die heutige Zeit. Black Flag wird das angeschlagene Ubisoft nicht aus der Krise ziehen, aber es könnte ein kleiner Lichtblick sein.

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