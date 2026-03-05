Gaming

Atomic Heart: Vierte und letzte DLC-Erweiterung erscheint bald

Atomic Heart Dlc Erweiterung 3 Header
Bildquelle: Focus Entertainment/Mundfish

Focus Entertainment und das Entwicklerstudio Mundfish haben für das im Jahr 2023 veröffentlichte Videospiel Atomic Heart nun das vierte und letzte DLC-Erweiterungspaket mit dem Titel „Blood on Crystal“ angekündigt. Zuvor erschienen die DLCs „Annihilation Instinct“, „Limbo“ und „Enchantment Under the Sea“.

Die neue Erweiterung trägt den Titel „Blood on Crystal“ und soll das finale Kapitel der Geschichte sein. Die Spieler müssen sich erneut durch eine Horde neuer Gegner schlagen und das Geheimnis hinter dem „Crystal Komplex“ lüften.

Die Erweiterung ist ab dem 16. April verfügbar und im Atomic Pass sowie in der Gold- und Premium-Edition enthalten. Nach dem Kauf hat man auch sofort Zugriff auf die beiden bereits veröffentlichten Erweiterungspacks. Atomic Heart ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC im Handel erhältlich.

Parallel dazu wurde eine Atomic Heart Ultimate Edition angekündigt, die Ende März als physische Version im Handel erscheinen soll. Die Ultimate Edition umfasst das Hauptspiel sowie alle vier DLC-Erweiterungspakete. Somit können Neueinsteiger das vollständige Komplettpaket erwerben. In Richtung Sommer werde ich mir dann das Game ebenfalls in der Ultimate Edition kaufen.


