Firmware und OS

Amazon zeigt ganz neue Oberfläche für Fire TVs

Autor-Bild
Von
|

Amazon hat im Rahmen der CES 2026 die Smart TV Ember Artline vorgestellt und erweitert nicht nur das Portfolio an TVs, es gibt auch neue Software für 2026. Man hat in Las Vegas eine ganz neue Benutzeroberfläche für die Fire TVs vorgestellt.

Diese wird mit der neuen Reihe ausgerollt und kommt schon im Februar auf den Fire TV Stick 4K Plus, Fire TV Stick 4K Max (2nd Gen) und die Fire TV Omni Mini-LED Series, aber nur in den USA. Weitere Geräte und Märkte folgen im Frühjahr.

Das neue Fire TV UI soll schneller und einfacher aufgebaut sein und dabei helfen, dass man seine gewünschten Inhalte besser findet, so Amazon. Und Amazon hat passend dazu auch die App für Fire TVs überarbeitet, die auch anders aussieht.

Die neue Optik sieht ein bisschen nach Google TV aus, was aber meiner Meinung nach keine schlechte Nachricht ist, denn der Aufbau von Fire TV UI war jetzt keine Stärke von Amazon. Und wenn alles schneller wird, wäre das auch wünschenswert.

Alexa+, die neue und kostenpflichtige Version von Alexa, stand bei der Entwicklung im Fokus und das frische Design wird es auch bei Partnern wie Hisense und TLC geben. Sobald es in Deutschland verteilt wird, reichen wir hier ein Update nach.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Samsung zeigt neue OLED TVs für 2026 – mit einer Überraschung

Samsung hat die CES 2026 wie erwartet genutzt, um neue OLED TVs für das Jahr vorzustellen. In diesem Jahr wächst…

6. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Amazon zeigt ganz neue Oberfläche für Fire TVs
Weitere Neuigkeiten
Mercedes und die unsichere Zukunft der A-Klasse
in Mobilität
Samsung zeigt neue OLED TVs für 2026 – mit einer Überraschung
in News
LEGO überrascht mit komplett neuem LEGO-Stein
in News
Skoda Elroq Produktion
Skoda Elroq bekommt bald ein großes Upgrade
in Mobilität
Afeela 1 Front
Das erste Elektroauto von Sony kommt 2026
in Mobilität
Samsung Galaxy S25 Ultra Back
Samsung Galaxy S27 Ultra: Kommt 2027 das große Kamera-Upgrade?
in Smartphones
Telekom 5g
Telekom Prepaid: Mehr Datenvolumen im Jahrestarif
in Tarife
Honor präsentiert das Apple iPhone 17 Pro
in Smartphones
Amazon stellt neuen Smart TV Ember Artline vor
in News
1und1 2
Neue DSL-Dealwelle: 1&1 lockt mit Dauertiefpreis oder 10 Rabattmonaten
in 1und1