Amazon zeigt ganz neue Oberfläche für Fire TVs

Amazon hat im Rahmen der CES 2026 die Smart TV Ember Artline vorgestellt und erweitert nicht nur das Portfolio an TVs, es gibt auch neue Software für 2026. Man hat in Las Vegas eine ganz neue Benutzeroberfläche für die Fire TVs vorgestellt.

Diese wird mit der neuen Reihe ausgerollt und kommt schon im Februar auf den Fire TV Stick 4K Plus, Fire TV Stick 4K Max (2nd Gen) und die Fire TV Omni Mini-LED Series, aber nur in den USA. Weitere Geräte und Märkte folgen im Frühjahr.

Das neue Fire TV UI soll schneller und einfacher aufgebaut sein und dabei helfen, dass man seine gewünschten Inhalte besser findet, so Amazon. Und Amazon hat passend dazu auch die App für Fire TVs überarbeitet, die auch anders aussieht.

Die neue Optik sieht ein bisschen nach Google TV aus, was aber meiner Meinung nach keine schlechte Nachricht ist, denn der Aufbau von Fire TV UI war jetzt keine Stärke von Amazon. Und wenn alles schneller wird, wäre das auch wünschenswert.

Alexa+, die neue und kostenpflichtige Version von Alexa, stand bei der Entwicklung im Fokus und das frische Design wird es auch bei Partnern wie Hisense und TLC geben. Sobald es in Deutschland verteilt wird, reichen wir hier ein Update nach.

