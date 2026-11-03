Auch ohne iPhone 18: Apple feiert neuen Rekord bei iPhones

Das iPhone Duo kam erst im Oktober und Modelle wie das iPhone 18, iPhone Air 2 oder iPhone 18e kommen erst Anfang 2027, dementsprechend ging Apple nur mit dem iPhone 18 Pro (und Pro Max) im letzten Quartal (im September) an den Start.

Das iPhone verkauft sich sehr gut

Doch das reichte mal wieder für einen neuen Rekord, denn mit einem Umsatz von unglaublichen 57,58 Milliarden Dollar konnte dieser Bereich um 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal zulegen. Das iPhone von Apple ist extrem beliebt.

Die Frage ist nur, wie groß der Anteil des 18er am Ende wirklich war, denn das 17er-Lineup ist das bisher erfolgreichste iPhone von Apple und das dürfte den größten Einfluss gehabt haben. Immerhin startete das 18 Pro auch erst Ende September.

Apple weiß übrigens nicht, wie und wann das faltbare iPhone flächendeckend im Handel verfügbar sein wird, die Probleme der Produktion halten an und der Anteil an den Zahlen dürfte eher gering sein (aber es kam auch erst in Q4 auf den Markt).

Doch John Ternus kann sich noch ganz entspannt zurücklehnen, derzeit deutet sich nicht an, dass das iPhone bei Apple schwächelt. Und die Nachfrage wird vor Weihnachten sicher nicht komplett einbrechen und 2027 kommen dann direkt drei neue und günstigere iPhones, bevor wir im Herbst das Jubiläumsmodell sehen.

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