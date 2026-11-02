Apple und Siri AI in der EU: Die Lage ist wohl „optimistisch“

Bei der Ankündigung von Siri AI wurde die EU von Apple direkt als Grund genannt, warum es die neue KI nicht bei uns gibt. Was ein vorgeschobenes Argument ist, denn man hätte mehrere Möglichkeiten, um Siri AI bei uns anzubieten, zur Not eben ohne gewisse Extras (wie es Google bei Gemini macht, da gibt es viele Lösungen).

Doch Apple hat Siri AI vermutlich noch nicht fertig und viele Sprachen sind auch in der Beta noch nicht dabei, also entschied man sich dazu, dass die EU zunächst der „Bösewicht“ ist. Diese Stimmung änderte sich vor ein paar Tagen jedoch, als man von einer „konstruktiven“ Zusammenarbeit sprach. Wenn auch ohne mehr Details.

Doch die Lage sei „optimistischer, als es die Fußnote erahnen lässt“, wie Malte Kirchner auf dem Apple Event letzte Woche am Rande erfahren hat und wie er in seinem Podcast „Apfelfunk“ verrät. Apple und die EU scheinen auf einem guten Weg zu sein und die Einigung mit den Store-Alternativen war wohl die Erlösung.

Siri AI dürfte mit iOS 27.5 im Frühjahr kommen

Da kann man doch mal vorsichtig optimistisch sein. Meine Vermutung war immer, dass das einfach nur ein bisschen Ablenkung von Apple war und man immer die Vision hatte, dass Siri AI mit der finalen Version, die vermutlich im Frühjahr 2027 mit iOS 27.5 kommen dürfte, auch bei uns in der EU (und auf Deutsch) starten wird.

Wir haben sowas schon einmal bei der Apple Intelligence gesehen, wobei es eben schade ist, dass wir nicht bei der Beta dabei sind und vor allem nicht die Hardware bekommen, wie den neuen HomeView, der diesen Monat startet. Siri AI, Deutsch, die neue Hardware, das dürfte dann sicher ein großes Thema für 2027 werden.

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