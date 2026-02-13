Audi A2 e-tron: Ein guter Blick auf das Elektroauto

Audi plant angeblich einen A2 e-tron für Ende des Jahres und will damit ein neues Einsteigermodell unter dem Audi Q4 e-tron anbieten. Doch wie sieht der A2 aus?

Das finale Design wird noch eine Weile geheim bleiben, aber Audi testet das neue Elektroauto bereits im kalten Winter und es gibt neue Bilder von einem Erlkönig. Der ist noch stark getarnt, zeigt aber, in welche Richtung der Audi A2 e-tron geht.

Das wird eine Mischung aus VW ID.3 und Audi Q4 e-tron, mit einem Hauch des ersten Audi A2, daher vermutlich auch der passende Name. Technisch gibt es hier die bekannte Technik von Volkswagen, denn der neue A2 nutzt die MEB-Plattform.

Ich bin mal auf die finalen Details gespannt und was Audi für einen elektrischen A2 im Jahr 2026/2027 haben möchte. Der Q4 ist eigentlich zu teuer, da er nur VW-Technik nutzt, dieses Problem könnte der A2 im Vergleich mit Skoda und Co. auch haben. Doch es ist schön, dass Audi ein neues „Einsteigermodell“ geplant hat.