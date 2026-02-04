Mobilität

Überraschung bei Porsche: Krise könnte für Aus eines Modells sorgen

Porsche Mission R Header

Porsche befindet sich in einer Krise und muss schauen, dass man in den nächsten Jahren die Kosten senkt und mit immer weniger verkauften Einheiten den Gewinn wieder steigert. Keine leichte Aufgabe für den neuen Porsche-Chef Michael Leiters.

Das Ende des Porsche 718 wird diskutiert

Der schaut jetzt, wo man Kosten einsparen kann, und laut Wirtschaftswoche steht die Überlegung im Raum, dass man den elektrischen 718er (Cayman und Boxster) einstellt. Das Modell hätte sowieso schon früher kommen sollen und ist teurer als erwartet. Damit würde der 718er als Porsche-Einsteigermodell jedoch aussterben.

Porsche hat den Verbrenner mittlerweile eingestellt und eine Neuauflage dürfte sich finanziell auch nicht so sehr wie beim Macan lohnen, wo in den nächsten Jahren wieder ein Verbrenner ansteht. Das Unternehmen wollte sich noch nicht dazu äußern, aber laut Quelle wurde die Entscheidung noch nicht finale getroffen.

Porsche Mission R Seite

Porsche 718 Elektro als Konzept

Das erste Konzept für einen elektrischen Porsche 718 wurde übrigens schon 2021 gezeigt, er sollte wohl einst 2025 auf den Markt kommen, wurde jedoch auf 2027 verschoben. So richtig offizielle Aussagen von Porsche gibt es dazu aber nicht.

Ich fände es schade, wenn Porsche dieses Projekt absägt, denn der 911er wird so schnell nicht als Elektroauto kommen und es hätte mich durchaus interessiert, wie sich Porsche einen echten Sportwagen als Elektroauto vorstellt. Ja, der Taycan ist auch ein Sportwagen, aber ihr wisst, was ich meine, es ist kein 718er oder 911er.

