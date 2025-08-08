Audi: Es wird ein sehr spannender Sommer

Audi kämpft mit einer Krise und geht davon aus, dass die Lage „anspruchsvoll“ bleiben wird. Intern hat man die Sache analysiert und ein paar Probleme gefunden, die man jetzt angeht. Die VW-Marke stellt sich jetzt nach und nach ganz neu auf.

Doch weder das neue Design für die Zukunft, noch das Aus für das Verbrenner-Aus sind entscheidend, bei Audi muss man jetzt vor allem einen sehr lukrativen Markt zurückgewinnen, China. Und da wird es in diesem Sommer bei Audi spannend.

Audi E5 Sportback startet jetzt im August

Der vor ein paar Monaten angekündigte Audi E5 kann ab dem 18. August bestellt werden, so Audi, und Ende des Sommers soll dieser bereits bei Kunden stehen. Es handelt sich um ein Elektroauto einer neuen Untermarke, die sich AUDI nennt. Die Buchstaben werden alle großgeschrieben und die vier Ringe gibt es nicht mehr.

Es handelt sich hier um eine Partnerschaft mit SAIC in China, denn alleine hätte es die Marke nicht (so schnell) realisieren können. Die Frage ist nur, ob das bei Audi reicht, um das angestaubte Image in China zu optimieren. Man selbst glaubt das.

Ich bin gespannt, die Geschäftszahlen im zweiten Halbjahr werden zeigen, ob der Plan mit einer Untermarke aufgeht und ob das neue Design, die neue Technik und das „neue“ Image (es steht immerhin noch Audi auf diesem Auto) ausreichen.