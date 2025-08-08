Mobilität

Audi: Es wird ein sehr spannender Sommer

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare

Audi kämpft mit einer Krise und geht davon aus, dass die Lage „anspruchsvoll“ bleiben wird. Intern hat man die Sache analysiert und ein paar Probleme gefunden, die man jetzt angeht. Die VW-Marke stellt sich jetzt nach und nach ganz neu auf.

Doch weder das neue Design für die Zukunft, noch das Aus für das Verbrenner-Aus sind entscheidend, bei Audi muss man jetzt vor allem einen sehr lukrativen Markt zurückgewinnen, China. Und da wird es in diesem Sommer bei Audi spannend.

Audi E5 Sportback startet jetzt im August

Der vor ein paar Monaten angekündigte Audi E5 kann ab dem 18. August bestellt werden, so Audi, und Ende des Sommers soll dieser bereits bei Kunden stehen. Es handelt sich um ein Elektroauto einer neuen Untermarke, die sich AUDI nennt. Die Buchstaben werden alle großgeschrieben und die vier Ringe gibt es nicht mehr.

Es handelt sich hier um eine Partnerschaft mit SAIC in China, denn alleine hätte es die Marke nicht (so schnell) realisieren können. Die Frage ist nur, ob das bei Audi reicht, um das angestaubte Image in China zu optimieren. Man selbst glaubt das.

Ich bin gespannt, die Geschäftszahlen im zweiten Halbjahr werden zeigen, ob der Plan mit einer Untermarke aufgeht und ob das neue Design, die neue Technik und das „neue“ Image (es steht immerhin noch Audi auf diesem Auto) ausreichen.

Tesla Model Y 2025 De

Tesla: Die Probleme in Deutschland halten an

Es zeichnet sich so langsam ab, dass der Einbruch bei Tesla nicht nur auf das neue Model Y und den…

7. August 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Hazz 💎
    sagt am

    Ich denke in China wird die nächsten 10Jahre kein deutscher Autobauer groß was erreichen. Da ist der Zug abgefahren. Dank nicht vorhandener Arbeitsbedingungen und das man auf dem chinesischen Markt quasi kopieren darf wie man woll, wird sich da nichts ändern. Man müsste schon deutlich bessere Technik anbieten oder in den Preiskampf gehen, beides kann man aktuell nicht. Es sind halt mehr Computer als klassische Autos.

    Antworten
    1. Chris79 🪴
      sagt am zu Hazz ⇡

      Vermutlich hast Du Recht. Es ist eben so.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Mobilität / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Apple Macbook Pro 2021 Header
Neues MacBook Pro: Apple plant großes Upgrade für 2026
in Computer und Co.
Peloton Detail Header
Peleton verfolgt schon wieder ein neues Ziel
in News
Sony Xperia 1 Vii 2025 Header
Sony: Xperia-Smartphones bleiben „ein äußerst wichtiges Geschäft für uns“
in Smartphones
Gta 6 2026 Header
Preis für GTA 6: Spiel soll „mehr Wert liefern, als es kostet“
in Gaming
Chromebook Plus Google Laptop Header
Ende von ChromeOS: Google geht nächsten Schritt
in Firmware und OS
Samsung Galaxy S26 Edge: Noch dünner, aber dennoch mehr Akku
in News
Google plant wohl spezielle KI-Neuerung für die Kamera
in Smartphones
Amazon Alexa Plus Logo
Amazon Alexa+ „macht häufig Fehler und ist nicht sehr gründlich“
in Dienste
IKEA startet mit BERGVATTNET-Kollektion zum Wassersparen in Deutschland
in Smart Home
1und1 Logo Header
1&1 kooperiert mit OXG beim Glasfaserangebot
in 1und1