Das neue Tesla Model Y ist endlich offiziell

Tesla hat bereits bestätigt, dass man im Herbst eine weitere Version des Model Y geplant hat, die jetzt offiziell enthüllt wurde. Es handelt sich um das Tesla Model Y L und das „L“ steht für eine längere Version, man nutzt eine „größere Karosserie“.

Laut Tesla gibt es „eine robustere Struktur und einen geräumigeren Innenraum“ und „die Sechs-Sitz-Konfiguration bringt mehr Flexibilität mit“. Der Fokus von diesem neuen Tesla Model Y L liegt voll und ganz auf (größeren) Familien. Bisher allerdings nur lokal in China, denn aktuell verkauft Tesla das Model Y L nur in einem Land.

Es ist aktuell unklar, ob Tesla es a) global exportieren wird oder b) Grünheide auch dieses neue Model Y L produzieren soll, dazu gibt es bisher keine offiziellen Details.

Tesla Model Y (oben) vs. Tesla Model Y L (unten)

Die Reichweite liegt bei 751 km, aber das ist die Angabe für China, der WLTP-Wert wird also spürbar darunter liegen. Schaut man sich die Zahlen bei Tesla China ein bisschen genauer an, dann kann man hier von ca. 620 km Reichweite ausgehen.

Bei der Beschleunigung sprechen wir von 4,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h, das Tesla Model Y L ist also einen Hauch schneller, als die aktuelle Allradversion. Sonst ändert sich, wenn ich das auf der Webseite von Tesla in China richtig sehe, nichts.

Das Tesla Model Y L wird noch im September in China ausgeliefert.

Mal schauen, ob und wie sehr es die Verkaufszahlen von Tesla beeinflussen wird, in China kommt so ein größeres Model Y sicher gut an, aber global könnte das auch gut funktionieren. Doch einen zu großen Einfluss wird das nicht haben, immerhin ist diese Version noch teurer, da gilt es jetzt noch das günstigere Model Y abzuwarten.

