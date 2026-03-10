Neuer Audi Q4 e-tron für 2026 offiziell bestätigt

Volkswagen wird in diesem Jahr mit MEB+ eine Weiterentwicklung der bekannten MEB-Plattform (Modulare E-Antriebs-Baukasten) auf den Markt bringen, die nicht nur für die kompakten Modelle wie den VW ID Polo gedacht ist, sondern auch für das bestehende Portfolio. Das erste neue Modell haben wir sogar schon gesehen.

Im nächsten Schritt kommt der neue VW ID.3 und später in diesem Jahr werden wir weitere Neuauflagen sehen, einige kommen auch erst 2027. Audi ist aber noch in diesem Jahr mit dabei, wie der Konzern im Rahmen der Geschäftszahlen verraten hat. 2026 zeigt uns Audi noch einen „neuen Q4 e-tron und Q4 Sportback e-tron“.

Details gibt es noch keine, aber es ist das erste Mal, dass der neue Q4 offiziell bestätigt wurde und wir wissen, dass der Sportback bleibt, bei VW wird das zum Beispiel anders sein, da streicht man den VW ID.5 mit dem Upgrade. Doch bei Audi sind die Coupés sehr beliebt bei Kunden, daher hätte mich das hier gewundert.