Android Auto kabellos nutzen: Motorola plant neues Dongle

Nach der zweiten Dongle-Generation von AAWireless scheint auch Motorola mit einer Neuauflage glänzen zu wollen, darauf deutet ein Eintrag bei der FCC hin. Das ist die US-Behörde, die Unternehmen kurz vor dem Verkauf passieren müssen.

Die erste Generation, das Motorola MA1, wurde 2022 vorgestellt, ist aber bereits ausverkauft und nicht mehr lieferbar, was auch für ein Motorola MA2 spricht. Der Eintrag bei der FCC lässt vermuten, dass das Design etwas überarbeitet wird:

Details zur Hardware gibt es bisher keine, aber ich gehe davon aus, dass die neue Generation wieder von SGW Global für Motorola Sound entwickelt wird und auch das MA2-Dongle nicht aus der Feder von Lenovo stammt (es ist ein Lizenzprodukt).

Ich bin mal gespannt, wie lange es noch solche Dongles geben wird, immerhin sind die kabellose Version von Android Auto und Apple CarPlay so langsam aber sicher Standard in neuen Autos. Ein paar Jahre werden sich die Dongles aber noch lohnen.

Android 17 kommt „bald“: Google bestätigt Update

Die Entwicklung an Android 16 ist bei Google abgeschlossen, denn mit Android 16 QPR3 endet die aktuelle Version und man…

11. Februar 2026 | Jetzt lesen →

