Audi kündigt den A2 e-tron überraschen an

Es hat sich bereits angedeutet und wir haben schon Bilder von Prototypen und des Innenraums gesehen, jetzt ist der Audi A2 e-tron offiziell. Und wir haben auch ein erstes Bild, welches den Umriss zeigt und als Teaser für das Elektroauto fungiert.

Der Audi A2 e-tron nutzt die MEB-Plattform als Basis, wie der Audi Q4 e-tron auch, aber er wird näher an einem VW ID.3 als an einem VW ID.4 sein. Man habe laut Gernot Döllner auf die Kritik der Kunden gehört und baut das Lineup nach unten aus.

Audi wird den A2 e-tron, der den Audi A1 und Audi Q2 ersetzt und vereint, noch in diesem Jahr zeigen, der Marktstart ist aber erst für 2027 vorgesehen. Und zwei Jahre später könnte dann sogar noch ein Modell unter dem elektrischen A2 folgen.

Ich bin auf die Details gespannt, das klingt nach einem interessanten Modell im MEB-Lineup, auch wenn ich mit einem recht hohen Preis rechne, es ist Audi. Aber immerhin ein Schritt in die richtige Richtung, Preise kann man mit Aktionen senken.