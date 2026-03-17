Mobilität

Audi kündigt den A2 e-tron überraschen an

Autor-Bild
Von
Google News
|

Es hat sich bereits angedeutet und wir haben schon Bilder von Prototypen und des Innenraums gesehen, jetzt ist der Audi A2 e-tron offiziell. Und wir haben auch ein erstes Bild, welches den Umriss zeigt und als Teaser für das Elektroauto fungiert.

Der Audi A2 e-tron nutzt die MEB-Plattform als Basis, wie der Audi Q4 e-tron auch, aber er wird näher an einem VW ID.3 als an einem VW ID.4 sein. Man habe laut Gernot Döllner auf die Kritik der Kunden gehört und baut das Lineup nach unten aus.

Audi wird den A2 e-tron, der den Audi A1 und Audi Q2 ersetzt und vereint, noch in diesem Jahr zeigen, der Marktstart ist aber erst für 2027 vorgesehen. Und zwei Jahre später könnte dann sogar noch ein Modell unter dem elektrischen A2 folgen.

Ich bin auf die Details gespannt, das klingt nach einem interessanten Modell im MEB-Lineup, auch wenn ich mit einem recht hohen Preis rechne, es ist Audi. Aber immerhin ein Schritt in die richtige Richtung, Preise kann man mit Aktionen senken.

Schock bei Audi: Flaggschiff wird offiziell eingestellt

Der Audi A8 war viele Jahre das Vorzeigemodell aus Ingolstadt und zeigte immer mal wieder, was im VW-Konzern technisch möglich…

17. März 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Audi kündigt den A2 e-tron überraschen an
Weitere Neuigkeiten
Tesla zeigt neues Elektroauto „voraussichtlich“ im April
in Mobilität
Apple Macbook Pro 2021 Header
Apple hat die Touch-Zukunft bei Macs noch nicht entschieden
in Computer
Sky Logo Header
Sky startet Mega-Deal: Komplettpaket mit Netflix und Paramount+ zum Kampfpreis
in Schnäppchen
Days Gone Header
PlayStation: Bend Studio arbeitet am „nächsten hochkarätigen Konsolentitel“
in Gaming
waipu.tv startet Osteraktion mit HBO Max – Streaming-Bundle für 6,99 Euro monatlich
in Schnäppchen
Samsung bringt digitalen Haustürschlüssel nach Deutschland
in Smart Home
Mercedes C-Klasse wird elektrisch: Das „wichtigste Modell“ der Marke
in Mobilität
Schock bei Audi: Flaggschiff wird offiziell eingestellt
in Mobilität
Schufa
Neuer SCHUFA-Score: Diese 12 Kriterien entscheiden jetzt über deine Kreditwürdigkeit
in Gesellschaft
Geld Rente Wachsen Finanzen Euro
Altersvorsorgedepot im Bundestag: Reform stößt auf geteiltes Echo
in Fintech