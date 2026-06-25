Mobilität

Audi rechnet mit weniger verkauften Autos pro Jahr

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Audi kämpft, wie viele VW-Marken, mit dem Wandel der Branche. Man verkauft immer weniger Autos und laut Handelsblatt plant Gernot Döllner das Absatzziel zu senken. Statt 2,2 Millionen Autos pro Jahr sollen es nur noch 2 Millionen werden.

Der Wegfall von ca. 200.000 Autos pro Jahr würde jedoch auch den Druck auf die Standorte von Audi erhöhen, vor allem, da vielleicht ein neues Werk in den USA entsteht. Es könnte bedeuten, dass man ein Werk in Deutschland schließen wird.

Das Ziel des Audi-Chefs passt aber zum Ziel des Konzerns, denn Volkswagen geht langfristig von 9 statt 10 Millionen Autos pro Jahr für alle VW-Marken aus. Konkrete Details stehen bei Audi bisher noch aus, dürften aber im Laufe des Jahres folgen.

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24. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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