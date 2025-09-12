Audi RS6: Als Verbrenner beliebt, als Elektroauto keine Option

Der Audi RS6 gehört bei vielen Verbrenner-Fans zu den Autos, die gerne mal in den Top 5 bei Autos landen, die man gerne im Fuhrpark hätte. Und mit dem ersten A6 e-tron war eigentlich auch ein vollelektrischer Audi RS6 e-tron für 2026 geplant.

Doch dieser wird nicht kommen, die TopGear von Insidern erfahren hat. Der Audi S6 e-tron bleibt also das Spitzenmodell der Limousine und des Kombis, bei Audi geht man nicht davon aus, dass es viele Kunden geben würde, die einen RS6 wollen.

Ich glaube zwar auch nicht, dass so eine elektrische Version schon jetzt ein großer Erfolg wäre, aber es wäre schön, wenn Audi seinen eigenen Klassiker einmal als Verbrenner und dann auch als Elektroauto anbieten würde. So könnte man sich abheben. Doch der Fokus liegt mittlerweile auf Modellen, die sich sicher verkaufen.