Audi setzt bald auf Fake-Schaltung in Elektroautos

Das neue Konzeptauto „Concept C“ ist für Audi ein wichtiges Modell und es ist zu 90 Prozent fertig und soll definitiv gegen 2027 auf den Markt kommen. Man will gewisse Dinge neu angehen, so CEO Gernot Döllner im Gespräch mit TopGear.

Audi: Sound und Schaltung werden simuliert

Dazu gehört auch, dass Audi nicht nur auf einen elektrischen Fake-Sound setzt, das gibt es bereits in den Elektroautos der Marke, man sei auch offen für eine Fake-Schaltung, wie man sie erstmals im elektrischen Hyundai Ioniq 5 N gesehen hat.

Es geht bei sportlichen Elektroautos um Emotionen und das hilft dabei, der Chef ist sogar davon überzeugt, dass das auch auf der Rennstrecke hilft. Ja, man nimmt dem Auto kurz die Leistung weg, aber Fahrer bringen wohl mehr Motivation mit.

Das Konzept wurde übrigens mit Anlehnung an den TT oder R8 entwickelt, wird aber anders heißen, es könnte einen ganz eigenen Namen bei Audi bekommen. Es soll übrigens schon bald erste Fahreindrücke geben, denn das Konzeptauto, wie es jetzt gezeigt wurde, sei straßentauglich. TopGear wird es schon sehr bald fahren.

Funfact: Bei Porsche ist man anderer Meinung, wenn es um Fake-Schaltungen geht. Doch da sich Porsche derzeit in einer Krise befindet und viele Dinge anders machen möchte, würde ich nicht ausschließen, dass das auch dort ein Thema ist.