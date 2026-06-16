Mobilität

Audi setzt „Statement“ mit neuem Verbrenner

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Die Zeiten, in denen Audi den Fokus auf Elektroautos legte und neue und auch besondere Modelle vollelektrisch auf den Markt kamen, sind vorbei. Der neue Audi A6 allroad kommt nur mit Verbrenner, auch wenn man mit „Elektrifizierung“ wirbt.

Doch unter der Haube steckt ein Verbrenner, den man maximal als Plug-in-Hybrid kaufen kann. Den Audi A6 e-tron gibt es nicht in dieser neuen Version, die etwas höher, breiter, länger und vor allem optisch als Offroad-Auto klar erkennbar ist.

Audi wirbt mit erhöhter Bodenfreiheit, einem serienmäßigen Luftfederfahrwerk mit Offroad-Modi und optimierter Allradlenkung, der neue A6 ist „souverän auf jedem Terrain“. Der PHEV hat übrigens eine Reichweite von bis zu 95 km, so Audi.

Der RS ist beim elektrischen A6 abgesagt, diese Version gibt es nur mit Verbrenner und auch der neue Sportwagen von Audi ist ein Benziner. Die Elektroautos rücken also wieder in den Hintergrund und der Verbrenner ist zurück im Fokus bei Audi.

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16. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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