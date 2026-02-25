Audi stürzt in den USA ab: Der große Problem-Markt

Audi musste letztes Jahr mit 164.942 Einheiten bereits einen Einbruch von 16 Prozent in den USA verkraften, geht aber davon aus, dass es in diesem Jahr noch schlimmer wird. Für 2026 kalkuliert die VW-Marke nur noch 144.000 Einheiten ein.

Das geht laut Automobilwoche aus Akten eines Rechtsstreits mit einem US-Händler hervor, stammt also aus offiziellen Dokumenten von Audi. Es ist natürlich nur eine Prognose und das Jahr hat erst begonnen, aber die Zeichen für 2026 sind schlecht.

Die Probleme in China und die Zölle in den USA sind ein Problem für viele Marken aus Deutschland und es deutet sich nicht an, dass sich das 2026 ändert. Da kann man den Fokus noch so sehr auf Verbrenner legen, das hat keinen Einfluss mehr.

Zur Einordnung: Sollte man bei Audi wirklich weniger als 150.000 Autos in den USA verkaufen, dann wäre das der tiefste Stand seit 2012 und weit von dem entfernt, was die Marke beispielsweise 2023 dort verkaufte, da waren es 228.550 Einheiten.