Skoda Elroq dominiert die Elektroautos in Europa

Der Skoda Elroq entwickelt sich nicht nur zu einem erfolgreichen Elektroauto, vor allem in Europa, dem Kernmarkt von Skoda, dominiert das Modell die Charts. Und zum Start ins neue Jahr hält der Erfolg des Skoda Elroq weiter an, so Dataforce.

Mit 8.426 Einheiten war es das erfolgreichste Elektroauto in Europa im Januar und lag klar vor dem Renault 5 mit 7.149 Einheiten. Das Tesla Model Y konnte sich mit 6.601 Einheiten den dritten Platz sichern, galt einst aber noch als klare Nummer 1.

Der VW ID.3 (5.417) und VW ID.4 (4.829) folgen auf den Plätzen dahinter und auf dem sechsten Platz findet man mit dem Enyaq (4.482) noch ein weiteres Modell von Skoda. Skoda Enyaq und VW ID.4 sind aber recht stark in Europa eingebrochen.

Skoda Elroq bekommt bald ein Upgrade

In diesem Jahr steht mit der aktualisierten VW-Plattform (MEB+) ein sehr großes Upgrade für die Elektroautos des Konzerns an, auch der Skoda Elroq wird schon bald aktualisiert. Frische Software mit mehr Apps ist dann übrigens auch dabei.

Mal schauen, wie sich das Jahr entwickelt, aber mit Blick auf die aktuelle Nachfrage und das kommende Upgrade würde es mich nicht wundern, wenn der Skoda Elroq in diesem Jahr das meistverkaufte Elektroauto in Europa sein wird. Und das wäre durchaus verdient, denn das Feedback von den Kunden ist bisher durchaus gut.

Schade, dass uns Skoda mittlerweile ignoriert, weil wir etwas zu kritisch bei den Tests waren, ich würde den Elroq wirklich gerne mal etwas länger im Alltag testen.