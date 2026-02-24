Mobilität

Skoda Elroq dominiert die Elektroautos in Europa

Autor-Bild
Von
|
Skoda Elroq Produktion
Škoda Elroq

Der Skoda Elroq entwickelt sich nicht nur zu einem erfolgreichen Elektroauto, vor allem in Europa, dem Kernmarkt von Skoda, dominiert das Modell die Charts. Und zum Start ins neue Jahr hält der Erfolg des Skoda Elroq weiter an, so Dataforce.

Mit 8.426 Einheiten war es das erfolgreichste Elektroauto in Europa im Januar und lag klar vor dem Renault 5 mit 7.149 Einheiten. Das Tesla Model Y konnte sich mit 6.601 Einheiten den dritten Platz sichern, galt einst aber noch als klare Nummer 1.

Der VW ID.3 (5.417) und VW ID.4 (4.829) folgen auf den Plätzen dahinter und auf dem sechsten Platz findet man mit dem Enyaq (4.482) noch ein weiteres Modell von Skoda. Skoda Enyaq und VW ID.4 sind aber recht stark in Europa eingebrochen.

Skoda Elroq bekommt bald ein Upgrade

In diesem Jahr steht mit der aktualisierten VW-Plattform (MEB+) ein sehr großes Upgrade für die Elektroautos des Konzerns an, auch der Skoda Elroq wird schon bald aktualisiert. Frische Software mit mehr Apps ist dann übrigens auch dabei.

Mal schauen, wie sich das Jahr entwickelt, aber mit Blick auf die aktuelle Nachfrage und das kommende Upgrade würde es mich nicht wundern, wenn der Skoda Elroq in diesem Jahr das meistverkaufte Elektroauto in Europa sein wird. Und das wäre durchaus verdient, denn das Feedback von den Kunden ist bisher durchaus gut.

Schade, dass uns Skoda mittlerweile ignoriert, weil wir etwas zu kritisch bei den Tests waren, ich würde den Elroq wirklich gerne mal etwas länger im Alltag testen.

Zeekr 7x 2025 Header

Zeekr: Neue Elektroautos starten in Deutschland

Geely schickt seine neue Premiummarke für Elektroautos in Deutschland ins Rennen, wenn auch mit zwei Jahren Verspätung. Der Start war…

24. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Skoda Elroq dominiert die Elektroautos in Europa
Weitere Neuigkeiten
50 Reality-Stars, 50.000 Euro Jackpot: Prime Video zündet Staffel 3 von THE 50
in Unterhaltung
Avm Fritzsmart Energy 250 Stromzaehler
Check24 unter Druck: Kartellamt beendet umstrittene Preisregeln
in Marktgeschehen
Freenet „Black Week Deal“ ist zurück: Unlimited-Tarif für nur 14,99€ mtl. sichern – letzte Chance!
in Tarife | Update
Zeekr 7x 2025 Header
Zeekr: Neue Elektroautos starten in Deutschland
in Mobilität
Tesla lässt KI das Ruder im Elektroauto übernehmen
in Mobilität
Telefon Telefonie Telefonieren Tarif 3
BIGSIM senkt Tarifpreise radikal: 5 GB für nur 3,49 €
in Tarife
Das Apple iPhone 18 Pro geht den nächsten Schritt
in Smartphones
Hyundai: Das Elektroauto aus China könnte der „Top Seller“ werden
in Mobilität
Apple Iphone 15 Hand
LEBARA senkt Datenpreise drastisch: 70 GB für 10 €
in Tarife
Telekom-5G für unter 28-Jährige: freenet senkt Einstiegspreise deutlich – letzte Chance!
in Tarife | Update