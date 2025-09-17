„Audi tarnt günstiges Elektroauto als Volkswagen“

Falls euch in Ingolstadt und in der Nähe von Audi aktuell ein weißer VW ID.3 GTX begegnet, dann schaut mal etwas genauer hin, denn es könnte sich dabei um ein Testfahrzeug handeln. Das berichtet jedenfalls Carscoops und hat erste Bilder.

Audi hat ein günstiges Elektroauto für 2026 bestätigt, es kommt auch etwas früher als geplant, schweigt aber bisher zu den Details. Basis dürfte MEB+ sein, also die Weiterentwicklung der aktuellen MEB-Plattform, die erst nächstes Jahr fertig ist.

Die Größe lässt jedenfalls vermuten, dass wir einen elektrischen Audi A3 oder Audi Q3 bekommen, wobei ich eher von einer SUV-Form ausgehe, da das beliebter ist. Audi selbst hat nur verraten, dass sich das Modell unter dem Q4 einordnen wird.