Audi überrascht mit Ende des S6 als Verbrenner

Audi mistet bei seinem Portfolio aus und plant zwar einen neuen A6, so Motor1, aber keinen neuen S6. Jedenfalls keinen neuen Verbrenner, denn der S6 bleibt uns erhalten, dann aber als Audi S6 e-tron, den es seit 2025 erstmals elektrisch gibt.

Interessant ist dabei, dass sich Audi gegen einen RS6 als Elektroauto entschieden hat und jetzt gegen einen S6 als Verbrenner. Man ist in Ingolstadt also der Meinung, dass sich keine S- und RS-Version mit beiden Antriebstechnologien mehr lohnt.

  1. Christian 🔆
    sagt am

    Naja….mal gespannt wie lange diese Entscheidung Gültigkeit hat.

