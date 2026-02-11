Polizeieinsatz bei Tesla: Lage in Grünheide eskaliert

Tesla hat laut eigenen Angaben am Dienstag die Polizei nach Grünheide bestellt und Strafanzeige gegen eine Person vor Ort gestellt, die mutmaßlich das Treffen vor Ort mit einem Laptop aufzeichnen wollte. Bewiesen wurde das jedoch nicht.

André Thierig, der seit Wochen immer wieder Stimmung gegen die Gewerkschaft macht und sogar Konzerte dagegen veranstaltet, äußerte sich sehr schnell dazu:

Was heute bei Giga Berlin passiert ist, ist wirklich unbeschreiblich!

Ein externer Gewerkschaftsvertreter der IG Metall hat an einer Betriebsratssitzung teilgenommen. Aus unbekannten Gründen hat er die interne Sitzung aufgezeichnet und wurde dabei erwischt! Wir haben natürlich die Polizei gerufen und Strafanzeige gestellt!

Laut IG Metall sei es eine „dreiste wie kalkulierte Lüge“ und man möchte „rechtlich gegen die Verantwortlichen für diese Schmutzkampagne vorzugehen“. Bisher gibt es aber noch keinen objektiven Stand der Lage, nur zwei subjektive Sichtweisen.