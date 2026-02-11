Mobilität

Polizeieinsatz bei Tesla: Lage in Grünheide eskaliert

Tesla hat laut eigenen Angaben am Dienstag die Polizei nach Grünheide bestellt und Strafanzeige gegen eine Person vor Ort gestellt, die mutmaßlich das Treffen vor Ort mit einem Laptop aufzeichnen wollte. Bewiesen wurde das jedoch nicht.

André Thierig, der seit Wochen immer wieder Stimmung gegen die Gewerkschaft macht und sogar Konzerte dagegen veranstaltet, äußerte sich sehr schnell dazu:

Was heute bei Giga Berlin passiert ist, ist wirklich unbeschreiblich!
Ein externer Gewerkschaftsvertreter der IG Metall hat an einer Betriebsratssitzung teilgenommen. Aus unbekannten Gründen hat er die interne Sitzung aufgezeichnet und wurde dabei erwischt! Wir haben natürlich die Polizei gerufen und Strafanzeige gestellt!

Laut IG Metall sei es eine „dreiste wie kalkulierte Lüge“ und man möchte „rechtlich gegen die Verantwortlichen für diese Schmutzkampagne vorzugehen“. Bisher gibt es aber noch keinen objektiven Stand der Lage, nur zwei subjektive Sichtweisen.

  1. BB 🌀
    sagt am

    Ich liebe die IG-Metall. Die sollten hart bleiben und mindestens 15 % Lohnsteigerung fordern. Ganz allgemein sind Gewerkschaften super wichtig. Unter 15 % sollte es keine Gewerkschaft mehr machen. Mal sehen, wer am längeren Hebel sitzt 😊 zur Not lässt es sich auch mit Bürgergeld gut leben 🤗

    Antworten
  2. BenBoogie 🌟
    sagt am

    Tesla schafft sich als Hersteller damit nur selber ab.

    Antworten
  3. Dieseldieter ☀️
    sagt am

    Schmutzkampagne gegen Tesla trifft es. Sollen sie doch in Bayern bei Premiumherstellern demonstrieren.

    Dazu bayrische Umweltvereine die in Brandenburg klagen. Das die Holzindustrie und das Stahlwerk in Eisenhüttenstadt das vielfache an Wasser nimmt, das erwähnt keiner. alles durchsichtige Manöver deutscher Hersteller.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Dieseldieter ⇡

      Was haben denn die deutschen Hersteller mit den Plänen der IG Metall bei Tesla in Grünheide zu tun?

      Antworten
      1. cby ☀️
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Ich denke das wird er dir nicht erklären können.

        Antworten
      2. Dieseldieter ☀️
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Weil man damit Konkurrenz schön beschäftigen kann wie mit Bayrischen Umweltverbänden die in Brandenburg klagen… finde den Fehler.

        Antworten
  4. JH ☀️
    sagt am

    Wenn das wirklich so ist, was ja absolut sein kann, dann kann ich die Reaktion von Tesla absolut nachvollziehen!

    Antworten
    1. 10:30 🪴
      sagt am zu JH ⇡

      Wenn das wirklich so ist, was ja absolut sein kann, dann kann ich die Reaktion der Gewerkschaft absolut nachvollziehen!

      Antworten
      1. hugo 💎
        sagt am zu 10:30 ⇡

        Ernsthaft ?

        Antworten

