Mobilität

VW ID Polo und VW ID.2X: Die neue Offensive der Elektroautos kommt

Autor-Bild
Von
|

Volkswagen erweitert sein Portfolio im kommenden Jahr nach unten und wird mit dem VW ID Polo ein Modell unter dem VW ID.3 anbieten. Mit dem elektrischen Polo kommt auch der erste Elektro-GTI – die Weltpremiere ist laut Edison schon bald.

Am 15. Dezember, also noch in diesem Jahr, will Volkswagen die Details nennen. Und nach dem elektrischen Polo kommt direkt der elektrische Cross, dann aber laut Quelle nicht als VW ID Cross, sondern als VW ID.2X. Es ist bisher unklar, warum man bei Volkswagen einmal auf den Polo, dann aber auf ID.2 beim Namen setzt.

Der VW ID Polo soll irgendwann bei unter 25.000 Euro starten, der VW ID.2X wird bei „deutlich unter 30.000 Euro“ landen. Den Anfang wird kommendes Jahr aber der Cupra Raval als Einsteigermodell machen und der Skoda Epiq ist ebenfalls für 2026 vorgesehen und rundet das Quartett bei den kompakten Stromern ab.

Cupra Licht Tavscan Header

Große Erleichterung für Cupra deutet sich an

Mit dem aktuellen Tavascan entschied sich die Volkswagen Group für den Weg nach China und während Modelle wie der VW…

5. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / VW ID Polo und VW ID.2X: Die neue Offensive der Elektroautos kommt
Weitere Neuigkeiten
The All Electric Volkswagen Id.7 Tourer
KBA-Zulassungsstatistik: Diese Modelle sichern sich die Top-Positionen
in Mobilität
Warnung Stopp Achtung Gefahr
Cloudflare erneut mit Störung – massive Ausfälle zahlreicher Websites und Dienste
in Dienste
Tesla führt sein bisher günstigstes Elektroauto in Deutschland ein
in Mobilität
Congstar
congstar Winteraktion: Mehr Datenvolumen für Homespot- und Prepaid-Tarife
in Tarife
Bundesregierung erwägt Pflicht für Türwarnsysteme
in Mobilität
Google plant neue Gesten für die Pixel Watch
in Wearables
Netflix Logo 2025 Neu
HBO, Harry Potter, Batman und mehr: Netflix möchte Warner kaufen
in News
Toyota plant elektrischen Sportwagen von Lexus
in Mobilität
Cupra Licht Tavscan Header
Große Erleichterung für Cupra deutet sich an
in Mobilität
Porsche plant weitere „Kostenoptimierungen“
in Mobilität