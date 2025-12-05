VW ID Polo und VW ID.2X: Die neue Offensive der Elektroautos kommt

Volkswagen erweitert sein Portfolio im kommenden Jahr nach unten und wird mit dem VW ID Polo ein Modell unter dem VW ID.3 anbieten. Mit dem elektrischen Polo kommt auch der erste Elektro-GTI – die Weltpremiere ist laut Edison schon bald.

Am 15. Dezember, also noch in diesem Jahr, will Volkswagen die Details nennen. Und nach dem elektrischen Polo kommt direkt der elektrische Cross, dann aber laut Quelle nicht als VW ID Cross, sondern als VW ID.2X. Es ist bisher unklar, warum man bei Volkswagen einmal auf den Polo, dann aber auf ID.2 beim Namen setzt.

Der VW ID Polo soll irgendwann bei unter 25.000 Euro starten, der VW ID.2X wird bei „deutlich unter 30.000 Euro“ landen. Den Anfang wird kommendes Jahr aber der Cupra Raval als Einsteigermodell machen und der Skoda Epiq ist ebenfalls für 2026 vorgesehen und rundet das Quartett bei den kompakten Stromern ab.