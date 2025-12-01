Mobilität

Audi will in Zukunft „wieder Benchmark sein“

Autor-Bild
Von
|
Audi A6 Etron Seite Header
Audi A6 e-tron als Konzept

Audi bekam durchaus viel Kritik für einige Modelle der letzten Jahre, sei es für den Q4 mit VW-Technik und hohen Preisen, für den e-tron GT, der billiger als ein Taycan wirkte und preislich nicht weit davon entfernt war oder auch andere Modelle.

Doch diese Kritik kam an, wenn auch erst, nachdem immer mehr Kunden mit dem Geldbeutel reagierten. Vor allem der Innenraum bekam bei Audi in den letzten Jahren sehr viel Kritik, denn oft war da gar nicht mehr so viel von Premium übrig.

Audi will endlich wieder Qualität liefern

Die Sparmaßnahmen dürften „bei Audi nicht zu Lasten der Qualität gehen“, so eine unbekannte Person aus dem Umfeld des Aufsichtsrats laut Stimme. Aber auch der Chef von Audi, Gernot Döllner, hat betont, dass man „wieder Benchmark sein“ will.

Audi habe „Maßstäbe gesetzt, was Qualität und die Anmutung des Innenraums angeht“ und genau da will man wieder hin. Die Optimierungen, die man bei Audi letzte Woche angekündigt hat, sind nur ein erster Schritt, da kommt 2026 mehr.

Audi Concept C Innenraum

Der „Concept C“, den man bewusst im Mode-Umfeld präsentierte, ist hier eine erste Vorschau auf das neue Audi. Egal ob „Fensterheber oder andere Schalter – alles wirkt edel und fühlt sich auch so an“ und soll auch in der Serie so kommen.

So viel muss man dazu gar nicht sagen, die PPE-Plattform hat Audi endlich wieder technisch auf einen aktuellen Stand gebracht, dank Android ist die Software jetzt auch modern und man geht die Qualität im Innenraum an. Nur schade, dass es die Unternehmen oft so lange ausreizen, bis man am Ende wirklich reagieren muss.

Zeekr 7x 2025 Header

Offensive aus China: Zeekr überrascht mit Deutschland-Start

Zeekr wollte eigentlich schon 2024 in Deutschland starten, doch nachdem das gescheitert war, zog sich die Geely-Marke zurück und schwieg.…

1. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Audi will in Zukunft „wieder Benchmark sein“
Weitere Neuigkeiten
The Witcher: CD Project Red hat überraschend große Pläne für das Spiel
in Gaming
Zeekr 7x 2025 Header
Offensive aus China: Zeekr überrascht mit Deutschland-Start
in Mobilität
Stellantis denkt über ein wirklich günstiges Elektroauto nach
in Mobilität
Waipu Tv
Black Friday: waipu.tv zum halben Preis – letzte Chance!
in Schnäppchen | Update
Gematik öffnet neuen Weg zur GesundheitsID ohne Personalausweis-PIN
in Dienste
Bundesbank-Studie: Bargeld ist nicht immer die günstigste Lösung
in Fintech
EDEKA smart erhöht Datenvolumen in 5G-Kombi-Tarifen (Telekom-Netz)
in Tarife
IKEA TIMMERFLOTTE, ALPSTUGA und mehr: Das kosten die neuen Matter-Geräte in Deutschland
in Smart Home
Google beendet seine Wetter-App für Android
in Dienste
Vollelektrisch: Peugeot plant große GTI-Zukunft
in Mobilität