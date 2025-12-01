Audi will in Zukunft „wieder Benchmark sein“

Audi bekam durchaus viel Kritik für einige Modelle der letzten Jahre, sei es für den Q4 mit VW-Technik und hohen Preisen, für den e-tron GT, der billiger als ein Taycan wirkte und preislich nicht weit davon entfernt war oder auch andere Modelle.

Doch diese Kritik kam an, wenn auch erst, nachdem immer mehr Kunden mit dem Geldbeutel reagierten. Vor allem der Innenraum bekam bei Audi in den letzten Jahren sehr viel Kritik, denn oft war da gar nicht mehr so viel von Premium übrig.

Audi will endlich wieder Qualität liefern

Die Sparmaßnahmen dürften „bei Audi nicht zu Lasten der Qualität gehen“, so eine unbekannte Person aus dem Umfeld des Aufsichtsrats laut Stimme. Aber auch der Chef von Audi, Gernot Döllner, hat betont, dass man „wieder Benchmark sein“ will.

Audi habe „Maßstäbe gesetzt, was Qualität und die Anmutung des Innenraums angeht“ und genau da will man wieder hin. Die Optimierungen, die man bei Audi letzte Woche angekündigt hat, sind nur ein erster Schritt, da kommt 2026 mehr.

Der „Concept C“, den man bewusst im Mode-Umfeld präsentierte, ist hier eine erste Vorschau auf das neue Audi. Egal ob „Fensterheber oder andere Schalter – alles wirkt edel und fühlt sich auch so an“ und soll auch in der Serie so kommen.

So viel muss man dazu gar nicht sagen, die PPE-Plattform hat Audi endlich wieder technisch auf einen aktuellen Stand gebracht, dank Android ist die Software jetzt auch modern und man geht die Qualität im Innenraum an. Nur schade, dass es die Unternehmen oft so lange ausreizen, bis man am Ende wirklich reagieren muss.