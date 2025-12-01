Offensive aus China: Zeekr überrascht mit Deutschland-Start

Zeekr wollte eigentlich schon 2024 in Deutschland starten, doch nachdem das gescheitert war, zog sich die Geely-Marke zurück und schwieg. Bis jetzt, denn letzte Woche wurde bekannt, dass es im ersten Halbjahr losgeht – und zwar direkt.

Schon im Januar 2026 sollen erste Einheiten bei Kunden landen und noch heute wird man die ersten drei Elektroautos auf der Webseite bestellen können, so das Unternehmen gegenüber mehreren Medien. Und auch Preise sind mit dabei.

Der Zeekr X macht den Einstieg mit 37.990 Euro, der Zeekr 7X wird als SUV in der gehobenen Mittelklasse für 54.990 Euro positioniert und der Zeekr 001 ist dann noch eine Kategorie mit 59.990 Euro darüber. Der Konfigurator ist aber bisher noch nicht auf der Webseite online, die Details zu den „echten Preisen“ fehlen daher.

Mit diesen Preisen wird es aber sowieso nicht leicht, denn Zeekr möchte bei uns die „premiumluxusaffinen Privatkunden“ abholen und das sollen eigentlich schon Volvo und Polestar, zwei andere Geely-Marken. Und wie schwer das ist, sieht man bei Polestar. Bei Volvo klappt es, diese Marke kennt man, Underdogs haben es schwer.

Wenn Geely nicht für gute Deals und Angebote bereit ist, wird das nicht leicht für Zeekr, vor allem mit Blick auf das Portfolio bei den europäischen Premiummarken, welches mittlerweile größer und oft besser ist. Zu spät, zu teuer, zu unbekannt.

Doch vielleicht täusche ich mich, der schnelle Start kommt immerhin überraschend, da man sich so lange Zeit bedeckt hielt. Die Modelle sind durchaus spannend, so ist es nicht, aber man wäre eben nicht die erste Marke aus China, die in Europa die hohe Gewinnmarge mitnehmen möchte und sich damit durchaus etwas schwertut.