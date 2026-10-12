Mobilität

Automobilbranche: Noch mehr Konkurrenz aus China

Oliver Schwuchow
Von

Huawei schnappte sich im Juni 2023 die chinesische Automarke „Aito“, eine alte Untermarke der Seres Group. Eigentlich wollte man ja keine eigenen Autos und an Europa war zu Beginn auch nicht zu denken, man sah sich eher als das Bosch der Branche, doch Aito kommt nach Europa und somit sicher auch nach Deutschland.

Aito ist eine gehobene Marke und positioniert sich eher im Premiumbereich, der Fokus liegt aus SUVs. Man will innerhalb von 12 Monaten bei uns starten, es gibt allerdings noch keinen konkreten Zeitraum und keine Modelle, die man für unseren Markt plant. Dies dürfte womöglich ein Thema für 2027 (IAA im Herbst?) sein.

Es handelt sich hier um elektrische Modelle, aber auch welche mit Range Extender, was in China sehr beliebt ist. Der Schritt dürfte kein Zufall sein, denn auch Aito hat mit Problemen in China zu kämpfen, wo der Premiummarkt eingebrochen ist. Man hofft sicher, dass Europa die Lösung ist (die auch mehr Gewinnmarge mitbringt).

Der Wettstreit mit den Marken aus China ist schon jetzt für viele Marken hart, aber da deutet sich eine noch viel größere Offensive vor 2030 an. Wobei sich vor allem die Marken im Premiummarkt schwer bei uns tun, daher bin ich mir nicht sicher, ob Aito eine große Chance hat. Aber man wird es probieren, warten wir also mal ab.

Mobilität · 12. Oktober 2026

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