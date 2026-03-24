Avatar Fire and Ash: Die digitale Version hat ein Datum

Solltet ihr Avatar: Fire and Ash im Kino verpasst haben oder euch bewusst dagegen entschieden haben, dann könnt ihr den Film in einer Woche digital schauen. Laut „People“ steht der digitale Release des neuen Avatar-Films am 31. März an.

Disney lässt sich also wieder mehr Zeit und kostet das Kino aus. Und es gibt noch eine schlechte Nachricht, denn digital bedeutet nicht gleich Streaming, jedenfalls nicht bei Disney+. Avatar 3 kann man nächste Woche nämlich nur digital kaufen.

Auch das ist eine Rückkehr zur alten Strategie von Disney, die ihren Dienst nicht mehr komplett in den Fokus stellen und Inhalte lieber wieder verkaufen wollen. Mit Blick auf die schnell steigenden Preise bei Disney+ natürlich keine gute Strategie.

Achja, falls ihr den Film als physische Version kaufen wollt, dann werdet ihr den neuen Avatar noch nicht bei Amazon und Co. finden, denn da geht es erst am 19. Mai los. Ein Datum für Disney+ haben wir übrigens nicht, ich tippe auch auf Mai.